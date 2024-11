WMF und Krups sind echte Traditionsmarken. Beide sind vor allem für hochwertige Küchengeräte bekannt. Auch Kaffeevollautomaten zählen zum großen Portfolio der Unternehmen. Passend zum Black Friday bietet MediaMarkt einige der Kaffeemaschinen zum richtig guten Kurs erhältlich. Was sich hier besonders lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

Jeden Morgen stolpere ich zuerst in meine Küche, um mir meinen Kaffee zu ziehen. Andernfalls wäre ich den ganzen Tag nicht zu gebrauchen und würde einer Katze ähneln, die 2012 zum bekannten Meme wurde. Mit einem Vollautomaten reicht ein Knopfdruck, um morgens in Schwung zu kommen. Allerdings kostet diese Bequemlichkeit recht viel Geld. An Deal-Tagen, wie dem aktuellen Black Friday, könnt Ihr jedoch ordentlich sparen. Auch bei MediaMarkt gibt es gerade eine spannende Aktion zu WMF & Krups.

Kaffeevollautomaten im Angebot – Die besten Deals zum Black Friday

WMF Perfection 860L

Erst vor Kurzem konnten wir die WMF Perfection 660L für Euch testen. Nun ist die noch stärkere Perfection 860L im Angebot. Der Vollautomat bietet ein hochwertiges Cromargan-Gehäuse, lässt Euch 17 verschiedene Kaffee- und Teespezialitäten zubereiten und bietet sogar drei voreingestellte Temperaturen für Schwarz-, Grün- und Weißtee. Auch die Kaffeestärke lässt sich auf dem Touch-Display direkt anpassen, sowie Profile erstellen.

Bei der WMF Perfection 860L ist auch ein stylischer Milchbehälter im Lieferumfang enthalten. / © WMF

Der Bohnenbehälter misst 250 g und die Pumpe arbeitet mit einem Druck von 15 bar. Die WMF Perfection 860L arbeitet mit einer maximalen Leistung von 1.550 W und nutzt ein Mahlwerk mit Mahlwerkssteuerung. Außerdem könnt Ihr Kaffeebohnen und bereits gemahlenen Kaffee nutzen. Über einen Milchschlauch wird zudem Milch aus dem mitgelieferten Milchbehälter direkt in Euer Getränk gegeben. Die UVP von 1.799 Euro wird von MediaMarkt um 700 Euro gestrichen, wodurch Ihr jetzt nur noch 1.099 Euro zahlt.

Krups EA8108 Arabica Picto

In einer ganz anderen Preiskategorie befindet sich die Arabica Picto von Krups. Hier liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 689,99 Euro und MediaMarkt streicht über 60 Prozent. Denn Ihr zahlt derzeit nur 222 Euro für die Maschine. Im Vergleich zur WMF müsst Ihr hier einige Abstriche machen. So gibt es keinen Touch-Screen, sondern nur altbekannte Knöpfe. Durch das geschlossene Brühsystem ist auch die Reinigung der Krups EA8108 per Knopfdruck erledigt.

Dafür ist die Maschine deutlich kompakter und mit einem Gewicht von fast 7 kg recht leicht. Durch ein Pumpen-Drucksystem, das mit 15 bar arbeitet, leitet der Vollautomat das Wasser recht flott durch die gemahlenen Bohnen. Das Edelstahl-Kegelmahlwerk bietet drei Mahlgrade und über eine Milchaufschäumdüse wird auch Euer Cappuccino zum Genuss. Hier könnt Ihr allerdings nur Kaffeebohnen benutzen.

Diese Kaffeevollautomaten sind ebenfalls stark reduziert

Sowohl die vorgestellte WMF-Maschine, als auch die Krups EA8108 sind beide bei keinem anderen Händler günstiger erhältlich. Doch auch weitere Kaffeevollautomaten sind derzeit im Angebot. Drei weitere spannende Modelle haben wir nachfolgend für Euch noch einmal aufgelistet:

Doch nicht nur die Kaffeeautomaten sind gerade günstig erhältlich. Bei MediaMarkt findet Ihr zum Black Friday richtig starke Angebote. Mit dabei sind unter anderem die Apple AirPods Pro 2 zum Bestpreis. Schaut also unbedingt auf der Aktionsseite von MediaMarkt* vorbei, damit Ihr kein Angebot mehr verpasst.

