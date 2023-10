Mega-Gewinnspiel: 2x Jackery Solargenerator 300 Plus, Wert: 900€

Kaum zu glauben, aber der Powerstation-Hersteller Jackery feiert bereits sein 11-jähriges Bestehen. Zur Feier des Tages verlosen nextpit und Jackery zwei Solargenerator 300 Plus im Wert von insgesamt 900 Euro! Im Set enthalten sind jeweils die superkompakte Powerstation Explorer 300 sowie ein faltbares Solarpanel, das zusammengeklappt nicht größer ist als ein iPad. Wie Ihr beim Gewinnspiel des Solargenerator 300 Plus dabei seid, lest Ihr hier!

Was kann der Jackery Solargenerator 300 Plus?

Wie gesagt: Der Solargenerator 300 Plus besteht aus zwei Teilen: Einer Powerstation und einem faltbaren Solarpanel. Die kompakte Powerstation wiegt gerade einmal 3,75 kg. Die langlebigen LiFePO4-Zellen im Inneren bieten dennoch eine Kapazität von 288 Wh. Damit könnt Ihr beispielsweise einen LCD-Fernseher mit rund 100 W knapp drei Stunden lang betreiben. Die maximale Dauer-Ausgangsleistung beträgt 300 W, in der Spitze sind kurzzeitig sogar 600 W drin, um Leistungsspitzen abzufangen.

Powerstation und Panels vom Jackery Solargenerator 300 Plus lassen sich bequem transportieren. / © nextpit

Das Mini-PV-Modul SolarSaga 40 bietet unter optimalen Bedingungen eine Leistung von – Ihr habt's geahnt – 40 W. Rein rechnerisch dauert es damit rund sieben Stunden, um die Powerstation einmal komplett aufzuladen, mit Umwandlungsverlusten dauert es in der Praxis wohl etwa eine Stunde länger. Besonders praktisch: Dank App-Unterstützung habt Ihr den Ladestand Eurer Powerstation stets im Blick und könnt die Explorer 300 Plus sogar aus der Ferne ein- und ausschalten.

Thomas hat die superkompakte Powerstation Explorer 300 mit dem faltbaren Solarpanel SolarSaga 40 bereits ausführlich ausprobiert. Mit welchen Features das Set auf 4,5 von 5 Sterne gekommen ist, das lest Ihr in unserem Test des Jackery Solargenerator 300 Plus.

So nehmt Ihr an der Verlosung der Teil

Ihr wollt eine der beiden Jackery Solargenerator 300 Plus gewinnen? Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr unter diesem Artikel einen Kommentar verfassen und damit diese beiden Fragen beantworten:

Auf welche Reise nehmt Ihr den Jackery Solargenerator 300 Plus mit?

Wie viel Leistung hat das faltbare Solarpanel SolarSaga 40?

Die Teilnahmefrist ist der 17.11.2023 um 23.59 Uhr. Nach Ablauf der Frist ziehen wir aus allen Kommentaren zwei Gewinner:innen. Um den Versand und die Versandkosten kümmert sich natürlich nextpit.

Hier findet Ihr die ausführlichen Teilnahmebedingungen für die Aktion. Mitarbeiter:innen der nextpit GmbH und deren Angehörige sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Jackery feiert sein 11-jähriges Bestehen mit dem Motto: "Gemeinsam die Welt entdecken". / © Jackery

Jubiläumsmotto: Gemeinsam die Welt entdecken

Anlässlich seines Geburtstages hat Jackery noch zwei besondere Aktionen gestartet:

Für jede zwischen dem 18.10. und 05.11. über die offizielle Jackery-Webseite* verkaufte Powerstation spendet der Hersteller 2 Euro an das Eden Reforestation Project. Das entspricht vier gepflanzten Bäumen. Mehr über das Projekt erfahrt Ihr auf edenprojects.org oder auf der Produktseite von Jackery*.

Wer zwischen dem 18.10. und dem 05.11. auf der offiziellen Jackery-Webseite* ein qualifiziertes Produkt kauft, bekommt einen Rabatt von 10 % und erhält die nagelneue Mini-Powerstation Explorer 100* im Wert von 149,99 Euro gratis dazu. Die Jackery Explorer 100 wird am 07.11. offiziell vorgestellt. Zu den qualifizierten Produkten zählen beispielsweise der Solargenerator 1000* oder Solargenerator 2000 Pro*.

Jetzt seid Ihr dran. Schwingt Euch in die Kommentare und macht beim Gewinnspiel mit. Mit etwas Glück steht dann in wenigen Tagen ein nagelneuer Solargenerator 300 Plus vor Eurer Tür.