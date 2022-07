Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel

Teilnahmevoraussetzungen

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt auf Grundlage der vorliegenden Teilnahmebedingungen (nachfolgend: „die Teilnahmebedingungen“). Mit Einreichung seiner Bewerbung (Absetzen eines Kommentars und der Beantwortung einer Frage) akzeptiert die Bewerberin oder der Bewerber die Teilnahmebedingungen.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos (insbesondere nicht vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen abhängig) und setzt die erfolgreiche Abgabe eines Kommentars unter dem Gewinnspiel-Artikel voraus.

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, mit einem ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ausgenommen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NextPit GmbH sowie deren Angehörige. Voraussetzung für die Bewerbung ist, dass die Daten selbst eingetragen werden. Bewerbungen über einen Dienstleister, der die Daten seiner Auftraggeber bei Bewerbungsverfahren oder beim Gewinnspiel einträgt, sind nicht zulässig.

Ablauf des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt am 15. Juli 2022 mit Veröffentlichung des nachstehend genannten Artikels auf nextpit.de:

Mega-Gewinnspiel: 3 x 1 Jackery Solargenerator 500 im Wert von 950 € abstauben

Die Bewerbung findet über die Abgabe eines Kommentars unter dem Artikel „Mega-Gewinnspiel: 3 x 1 Jackery Solargenerator 500 im Wert von 950 € abstauben", veröffentlicht am 15.07.2022, statt.

Die Teilnahme am Bewerbungsverfahren ist nur gültig, wenn die folgenden Punkte erfüllt sind:

Die vollständige und korrekte Beantwortung der im Artikel gestellten Fragen

Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen (siehe oben und unten)

Einverständnis mit den Teilnahmeanforderungen (siehe Anforderungen an Teilnehmerinnen und Teilnehmer)

Unter allen gültigen Bewerbungen ermittelt der Veranstalter denjenigen Bewerber, der für das Gewinnspiel zugelassen wird. Die Mitteilung über die Zulassung erfolgt per E-Mail vom Veranstalter über die bei der Anmeldung auf nextpit.de hinterlegte E-Mail Adresse.

Der Bewerber erteilt hiermit seine Zustimmung, dass der Veranstalter der Bewerberin oder dem Bewerber eine Mitteilung per E-Mail zusenden darf.

Die Zulassung ist nicht auf Dritte übertragbar. Bestätigt die zugelassene Bewerberin oder der Bewerber nicht innerhalb von 48 Stunden nach Versenden der Mitteilung über den Erhalt der Gewinnmitteilung die Annahme des Gewinnes, verliert der Teilnehmer seine Zulassung zum Gewinnspiel und der Veranstalter vergibt die Zulassung an eine andere Bewerberin oder Bewerber.

Die Teilnahme am Bewerbungsverfahren ist bis 28.07.2022 um 23:59 Uhr (Ortszeit Berlin) möglich. Die Auswahl der Gewinner erfolgt bis spätestens 29.07.2022. Kommentare, die nicht innerhalb des Aktionszeitraums abgegeben wurden, werden nicht berücksichtigt.

Es steht der Bewerberin, dem Bewerber jederzeit frei, per Widerruf unter [email protected] von der Bewerbung zurückzutreten und somit die Löschung seiner Registrierungsdaten zu bewirken.

Teilnahme am Gewinnspiel

Verlost werden drei Jackery Solargenerator 500. Die Gewinner bekommen einen Solargenerator 500 von Jackery im Wert von 949,99€.

Die Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Barauszahlung ist ebenfalls ausgeschlossen.

Datenschutzhinweise

Bei der Teilnahme am Gewinnspiel, werden personenbezogene Daten (Name und Kontaktdaten) für die Abwicklung und Durchführung (postalischer Versand) erhoben und verarbeitet. Der Gewinnversand erfolgt über unseren Partner Jackery Inc., 48531 Warm Springs Blvd, Ste 408, 94539, CA, United States. Der Gewinner bestätigt, dass seine Adressdaten zwecks Versand an den Partner übermittelt werden dürfen.

Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe der Daten erfolgt nicht.

Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar, wobei zwingende nationale Vorschriften von Verbrauchern an Ihrem Wohnsitz unberührt bleiben.