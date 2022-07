Dein neuer Job wartet schon – Jobbio und NextPit gehen Partnerschaft ein

In der NextPit-Navigationsleiste gibt es einen neuen Punkt und an mehreren Stellen unserer Seite finden sich neue Widgets. Dabei dreht sich alles um Jobs. Hintergrund ist eine Partnerschaft, die NextPit nun mit Jobbios Amply Network eingegangen ist. Das Ziel dabei ist, Unternehmen mit Top-Kandidaten zu verbinden.

NEXT PIT TV

Eigentlich leben wir gerade in verrückten Zeiten. Während derzeit überall auf der Welt über eine starke Wirtschaftskrise diskutiert wird, gibt es überall Millionen unbesetzter Jobs. Unternehmen suchen händeringend nach passenden, fähigen Leuten und tun sich unendlich schwer offene Stellen zu besetzen (Apropos: Suchst Du zufällig gerade einen Job als Tech-Editor…?).

Hier bei NextPit gibt es jeden Monat Millionen von Leserinnen und Lesern. Alleine statistisch gesehen, dürfte es viele Menschen geben, die bei NextPit über neue, spannende Positionen stolpern.

Das sieht wohl auch Jobbio so. Deren CEO, Stephen Quinn, sagt über unsere Partnerschaft: „NextPit ist das einzige Online-Fachmagazin, das den digitalen Lifestyle-Sektor in Europa abdeckt und in sechs verschiedenen Sprachen veröffentlicht wird. Wir freuen uns, dass wir unser Fachwissen im Bereich der Rekrutierungsplattformen, insbesondere bei der Anwerbung passiver Talente, einbringen können und freuen uns auf diese neue strategische Partnerschaft mit NextPit."

Warum Jobbio?

Die oder der eine oder andere Leser/in fragt sich: „Was sind eigentlich passive Talente?“. Gute Frage! Es gibt sowohl die Menschen, die sich aktiv nach einem neuen Job umsehen – und dann beispielsweise große Jobsuchmaschinen nach neuen Chancen durchforsten. Oder eben aber auch Menschen, die zufällig über eine Jobausschreibung stolpern.

So sehen sie aus: Die Jobbio-Widgets auf der NextPit-Homepage. Probiert aber auch die direkte Suche bei uns in der Navigation aus. / © NextPit

Zusammen mit Jobbio und ihrem Amply-Netzwerk wollen wir genau das erreichen, nämlich NextPit-Leserinnen und -Lesern immer wieder spannende Jobs zu präsentieren, ohne dabei nervig oder aufdringlich zu sein. Das Amply-Netzwerk hat Zugriff auf tausende Vakanzen aus fast allen Bereichen, in verschiedenen Städten und von kleineren bis hin zu ganz großen Unternehmen.

Vielleicht seid Ihr aber auch proaktiv auf der Suche nach einem neuen Job? Wenn Ihr aktiv nach offenen Stellen suchen wollt, findet Ihr ab sofort „Jobs“ in unserer Navigation. Hier könnt Ihr zielgerichtet nach passenden Stellen für Euch suchen. Vielleicht findet Ihr dann auch gleich unsere Vakanzen bei NextPit – hatten wir schon erwähnt, dass wir gerade Online-Redakteure und -innen suchen??