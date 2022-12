NextPit Adventskalender #20: Gewinne eine Pole-Stehleuchte und eine A80-Glühbirne von WiZ

Hinter dem 20. Türchen des großen NextPit-Adventskalenders gibt es heute gleich zwei leuchtende Preise von WiZ im Wert von rund 160 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

Der Leuchtmittelspezialist WiZ hat heute zwei tolle Preise in das Türchen des großen NextPit-Adventskalenders gelegt. Es gibt sowohl die WiZ A80 Bulb und die WiZ Pole Stehleuchte in einem Bundle im Wert von rund 160 Euro.

NextPit Adventskalender creative Bundle / © NextPit

WiZ A80 Bulb

Die WiZ-Glühbirne ist smart. Sie funktioniert mit allen großen Plattformen, wie Alexa, Google und Apple. Außerdem hüllt sie Euer zuhause in das Licht, das Ihr gerne haben wollt. Über die App, die Ihr kostenlos downloaden könnt, lässt sich das gesamte Farbspektrum anbieten. Die WiZ-Leuchte hat eine Leistung von 18,5 Watt, was im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln etwa 150 Watt bedeutet. Sie ist also auch schön hell!

Die A80 E27 Bulb von WiZ – eine günstige Alternative, wenn man qualitativ hochwertige, smarte und günstige Leuchtmittel sucht. / © Signify

Selbstverständlich lässt sich die Birne auch dimmen.

WiZ Pole Stehleuchte

Der Clou der Stehleuchte ist, dass sie Wände und andere Objekte in großflächiges Licht taucht. Hochkant in der Ecke positioniert erzeugt sie dank der Zweizonenbeleuchtung mit ihrem weichen, abgestuften Licht eine besondere Atmosphäre. Ihr könnt die Stehleuchte aber auch hinter Eurem TV-Gerät oder unter der Couch positionieren – der Stehfuß lässt sich nämlich abnehmen.

Taucht Eure Wohnung oder Euer Zimmer in schönes Licht mit der WiZ-Stehleuchte / © Signify

Wie mache ich mit?

Die Teilnahme am NextPit-Adventskalender ist ganz einfach. Alles was Ihr tun müsst, ist einen möglichst originellen Kommentar unter diesen Artikel zu setzen, warum ausgerechnet Ihr diesen Preis braucht. Dazu habt Ihr bis zum 31. Dezember 2022 23:59 Uhr Zeit. Im Übrigen gelten die NextPit-Teilnahmebedingungen.

Wollt Ihr noch weitere Preise gewinnen? Jeden Tag im Dezember öffnet NextPit in diesem Artikel ein Türchen, hinter dem sich ein fantastischer Preis versteckt. Hier findet Ihr alle Türchen, die bereits geöffnet sind. Auch hier gilt: Bis zum 31. Dezember 2022 könnt Ihr mitmachen und gewinnen.