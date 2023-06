NextPit verändert sich: Das steckt hinter dem neuen Logo

Wie die Zeit verfliegt! Es ist bereits vier Jahre her, seit wir den großen Schritt von AndroidPIT zu NextPit (und ab sofort nextpit; siehe weiter unten) vollzogen haben. Nicht nur die Insolvenz der Fonpit AG, sondern auch die Tatsache, dass das Thema „Smartphones“ für immer mehr Leute immer weniger spannend wurde. Es sollte um mehr gehen, als nur um Telefone: Smart Home, Elektromobilität, Wearables, Kopfhörer. Oder anders gesagt: Lifestyle-Tech. Eigentlich ist seither kein Stein auf einem alten geblieben. Das Design der nextpit-Homepage hat sich grundlegend geändert, wir haben viel an unserem Content und seiner Pflege gearbeitet. Aber das Logo ist immer noch das Alte geblieben. Das wird sich nun ändern – und vieles Weiteres auch.

Kleine optische Veränderungen und ein neues Logo

Vielleicht ist es Dir noch gar nicht aufgefallen. Das Aussehen von nextpit hat sich aber heute verändert. Neben einer neuen Navigationsleiste und ein paar farblichen Anpassungen in unseren Untermenüs, ist vor allem das neue Logo die größte optische Änderung. Ein neues Logo war für uns schon mehr als überfällig. Das alte A mit einem P darin ist noch ein Relikt vergangener Tage, für dessen Anpassung lange keine Zeit gewesen war.

Nun aber ist die Zeit dafür gekommen. Lange haben wir uns zuvor intern ausgetauscht; über unsere Ausrichtung, unsere Ziele und auch darüber, für was wir stehen wollen. Dabei kam immer wieder ein wichtiger Aspekt auf, für den wir zwar in den letzten Jahren notgedrungen auch viel zu wenig Zeit hatten, aber noch immer sehr stolz darauf sind: Unsere Community!

Das Logo soll dies auch symbolisieren. Der Kreis ist ein Symbol der Gemeinschaft, das Quadrat formt daraus eine Art Play-Button – und irgendwie ist es auch eine Sprechblase. Es geht nach vorne, aber natürlich symbolisiert es auch den multimedialen Ansatz unseres Contents.

Dürfen wir vorstellen: der "Engagement-Button"

Natürlich hilft ein Logo nicht beim Zusammenbringen unserer Leserinnen und Leser und dem Bilden einer Community. Hier bei nextpit sollen sich die Nutzerinnen und Nutzer austauschen können. Ein erster, kleiner Schritt ist eine neue Schaltfläche, die wir hier intern Engagement-Button getauft haben. Der "Blitz" ist sowohl bei Desktop- als auch bei Mobilansichten verfügbar. Ein Klick darauf öffnet eine Leiste und gibt weitere Möglichkeiten für Euch frei. Neben einer "Teilen"-Funktion und der Möglichkeit, einen passenden Deal zum besprochenen Produkt zu finden, gibt es die Möglichkeit, direkt Kommentare zu hinterlassen.

Bevor uns hier gleich eine Welle des Widerstands von den Füßen reißt: Dies ist nur ein erster kleiner Schritt in Richtung mehr Community. Es gibt aber schon heute ein paar weitere Punkte und Funktionen bei nextpit (übrigens schreiben wir uns ab sofort in Kleinbuchstaben), die für Euch sind, liebe Community – und hoffentlich schon stimulierend wirken.

Kostenlos und völlig werbefrei bei nextpit lesen – ganz ohne Adblocker

Vielleicht wusstet Ihr das noch nicht. Aber nextpit lässt sich tatsächlich völlig "legal" ohne Werbebanner lesen. Ab einem Community-Level (das sind die Zahlen, die Ihr unter den Profilbildern seht) von 30, fallen quasi alle Werbebanner automatisch weg.

Wie man Level 30 wird? OK, zugegeben funktioniert das nur, wenn man hier auch regelmäßig kommentiert, sich oft einloggt und vor allem auch viele "Danke" von anderen Nutzern bekommt. Aber es ist ohne Weiteres schaffbar. Deswegen: Schreibt mit, holt Euch viele "Danke" – und erhaltet ganz viel Liebe von uns.

Das nextpit-Forum: Nicht alles, aber dennoch einiges neu macht der Juni

Herz, Seele und sowas wie auch Leber und Niere (ja, ich weiß, dass das deutlich weniger nett klingt, wie die ersten beiden Begriffe) unserer Community ist natürlich das nextpit-Forum. Viele Mühen konnten aus Gründen mangelnder Ressourcen hier die letzten Jahre nicht reinfließen. Es ist an vielen Stellen in die Jahre gekommen. Das liegt nicht nur an der Technik, an der wir aktuell auch nicht sofort Wunder bewirken können. Vor allem die Struktur bildet nicht mehr das ab, wofür nextpit eigentlich steht und stehen will.

Wir haben heute damit begonnen, die Struktur zu verändern, verwaiste Unterforen aufzulösen und neue Kategorien einzuziehen. Dieser Prozess wird sich noch einige Tage hinziehen. Dann aber wollen wir allen Threads eine neue Heimat und der nextpit-Community ein klares Bild davon gegeben haben, wohin die Forenreise geht.

Bitte macht mit, kommentiert mit, stellt Fragen oder helft Anderen! Das wäre ganz großartig ❤️.

...war das schon alles???ßßß??eins!elf!!

Keine Sorge, liebe Kritikerinnen und Kritiker – sofern es jetzt welche geben sollte. Wir meinen es ernst – und wir haben einen klaren Plan. Es werden viele neue Funktionen kommen, die Schritt für Schritt Leben in die Bude bringen sollen. Nichts davon ist einfach und nichts davon geht von heute auf morgen. Aber wir geben unser Bestes. Versprochen!

Bleibt uns bitte weiter gewogen. Und Danke, liebe nextpit-Community, dass Ihr da seid.