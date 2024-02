Nothing Phone (1): Das Update auf Android 14 ist da

Nothing gehört zu den ersten Android-OEMs, die das Android-14-Update für ihre Geräte bereitgestellt haben. Nachdem das Unternehmen im Dezember letzten Jahres das Software-Update für das Nothing Phone (2) (Test) verteilt hat, gibt das englische Unternehmen nun bekannt, mit Nothing OS 2.5.2 eine ähnlich stabile Android-14-Version jetzt für das Nothing Phone (1) auszuliefern.

Nothing OS 2.5.2 Update für das Nothing Phone (1)

Wie das Startup-Unternehmen in einem Forum bestätigt hat, wird das Update aktuell in Wellen verteilt. Nicht alle regionalen Modelle des Nothing Phone (1) werden demzufolge das Update gleichzeitig erhalten. Alle Phone-(1)-Nutzer:innen sollten das Update jedoch in den kommenden Wochen erhalten.

In der Regel werdet Ihr automatisch benachrichtigt, wenn Nothing OS 2.5.2 für Euer Android-Smartphone verfügbar ist. Es gibt die Möglichkeit, die Verfügbarkeit des Updates manuell zu überprüfen. Geht dazu in die Einstellungen Eures Handys und navigiert zu System > Systemaktualisierung. Von dort aus könnt Ihr das Update herunterladen und installieren, wenn es auf Eurem Nothing-Phone verfügbar ist.

Das ist neu!

Die neueste Firmware bringt zahlreiche neue Funktionen und wichtige Änderungen mit sich, wie z. B. Verbesserungen der Glyph-Oberfläche, bessere Anpassungen für den Start- und Sperrbildschirm, eine stabilere Leistung und eine verbesserte Kameraqualität.

Wir haben den von Nothing OS 2.5.2 unten zusammengefasst, aber Ihr könnt die vollständige Liste auch auf der Community-Website von Nothing nachlesen.

Anpassungen und Apps

Aktualisierter Bearbeitungsbildschirm mit einem neuen Layout für Steuerelemente

Optionen bei der Anpassung des Startbildschirms oder Sperrbildschirms

Neue Hintergrundbilder und Hinzufügung von einfarbigen Optionen

Ein neues monochromes Thema

Neue Widgets für Schrittzähler, Media Player und Bildschirmzeit

Eine bessere Wetter-App mit verbesserten Wetterwarnungen

Glyph-Oberfläche

Es wurde ein Zugang zum Musik-Visualisierungsbereich der Glyph-Oberfläche hinzugefügt

Verbesserte Animation für die Flip-to-Glyph-Geste

Synchronisierung mit dem Audio des Geräts

Eine neue Glyph-Animation bei der Verwendung von NFC zur Durchführung einer Transaktion

Schnelleinstellungen und Bedienelemente

Unterstützung für das Umschalten von Klingelmodi oder Profilen im Dropdown- oder Schnelleinstellungsfeld hinzugefügt

Möglichkeit hinzugefügt, das Netzwerk im Dropdown- oder Schnelleinstellungsfeld einzustellen oder zu ändern

Das Schnelleinstellungsfeld wurde neu gestaltet

Der Klingelton und die Lautstärke der Benachrichtigung kann nun in der Lautstärkeregelung separat einstellt werden

Die Vorschau früherer Screenshots wird automatisch ausgeblendet, wenn Ihr einen fortlaufenden Screenshot macht

An anderer Stelle wurden systeminterne Verbesserungen erwähnt, einschließlich des neuen Betriebssystems. So hat Nothing verraten, dass das Nutzererlebnis flüssiger und runder sein soll, während das System generell stabiler läuft. Das gilt aber inzwischen als standardisierte Information. Eine bessere Akkulaufzeit und Bildverarbeitung hingegen ist neu und sehr erfreulich.

Habt Ihr ein Nothing Phone (1)? Ist das Android-14-Update schon bei Euch eingetroffen? Teilt uns Eure Erfahrungen gern unten in den Kommentaren mit.