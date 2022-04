Nur für kurze Zeit: Fast 500 Euro sparen bei diesem Mobilcom-Tarif

NEXT PIT TV

Pünktlich zu Ostern fluten verschiedenste Angebote das Netz. Dabei den Überblick zu behalten ist gar nicht so einfach. Daher stellen wir Euch in diesem Artikel ein Tarifangebot von moblicom-debitel vor. Es winkt nicht nur das gute Vodafone-Netz, sondern Ihr könnt auch noch bares Geld sparen.

Vodafone green LTE mit 15 GB Datenvolumen

Der Mobilfunktarif lohnt sich quasi für jeden. Ihr erhaltet nicht nur eine Telefonie-Flat, sondern satte 15 GB Datenvolumen obendrauf. Dabei zahlt Ihr gerade einmal 16,99 Euro monatlich und spart dadurch fast 50 Prozent im Vergleich zum Normalpreis des Tarifes. Wenn Ihr also sowieso auf der Suche nach einem neuen Vertrag seid, ist das Osterangebot sicherlich einen Blick wert.

Lohnt sich der Deal von mobilcom?

Das Osterangebot von mobilcom-debitel kommt mit vielen weiteren Ersparnissen daher. Denn Ihr erhaltet einen Amazon-Gutschein in Höhe von 120 Euro, es gibt gegebenenfalls 100 Euro Wechselbonus und Ihr spart Euch zudem die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. In der Aufstellung findet Ihr alle Tarifdetails für Euch aufbereitet.

Vodafone green LTE 15 GB Eigenschaft Vodafone green LTE 15 GB Datenvolumen 15 GB Bandbreite 50 Mbit/s (Download)

25 Mbit/s (Upload) Vertragslaufzeit 24 Monate Allnet-Flat? Telefonie-Flat Monatliche Kosten 31,99 Euro 16,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro entfällt Wechselbonus 100 Euro Gesamtkosten 307,76 Euro Ersparnis 499,99 Euro Zum Angebot

Normalerweise zahlt Ihr für den Vertrag 31,99 Euro zuzüglich einer Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Ihr spart also fast 500 Euro, über einen Zeitraum von 24 Monaten, im Vergleich zu regulären Vertragskonditionen. Hinzu kommt noch ein 120 Euro Amazon-Gutschein. Allerdings hat dieser einen kleinen Haken. Denn Ihr erhaltet diesen erst nach 7-8 Wochen. Sobald Ihr den Vertrag für zwei Monate habt, bekommt Ihr also den Bonus, den Ihr bei (fast) allen Amazon-Angeboten nutzen könnt.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem günstigen Tarif, bei dem Ihr Euch keine Sorgen um das Datenvolumen machen müsst, dürftet Ihr mit dem Angebot wirklich einen Glückstreffer landen. Allerdings ist der Deal nur noch kurz aktiv, Ihr solltet Euch also beeilen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist eine Zugabe wie der Amazon-Gutschein interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!