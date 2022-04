Alexa oder Cyberdog: Wie smart ist Euer Zuhause? – Umfrage

Aktiviert Ihr Euer Licht mit Alexa oder mit einem herkömmlichen Schalter? Saugt Ihr noch manuell oder habt Ihr einen Saugroboter? Lauft Ihr noch zum Briefkasten oder macht das schon der Xiaomi Cyberdog ? In unserer neuesten Umfrage wollen wir wissen, wie smart Euer Zuhause ist. Gleichzeitig könnt Ihr uns verraten, was Euch beim Thema Smart-Home interessiert!

Das Thema Smart-Living ist in der NextPit-Redaktion ziemlich unterschiedlich stark vertreten. Während Camila Ihre Wohnung wie Der Zauberlehrling von Goethe über Sprachbefehle steuern kann, besitze ich nicht einmal einen Smart-Speaker. Selbst unter Nerds ist das Interesse am Thema Smart-Home ganz unterschiedlich und daher wollen wir wissen, wie Ihr dazu steht.

Denn unsere News über den neuen Xiaomi-E-Scooter und über die Govee Glide Hexa Smart Panels wurden in der vergangen Woche heiß diskutiert. Darauf wollen wir natürlich eingehen und uns zukünftig auch an Euren Interessen richten. In Anlehnung an unsere Anfrage aus 2017 fragen wir daher zuerst: Wie smart ist Euer Zuhause?

Wie smart ist Euer Zuhause?

Starten wir mit der ersten Frage, die Eric damals an Euch gerichtet hat. Dabei geht es darum, ob Ihr ein Smart-Home-Gerät besitzt. Gemeint sind Smart-Speaker, smarte Lampen, intelligente Lichtschalter und weitere IoT-Geräte.

Habt Ihr ein Smart-Home-Gerät? Ja

Nein (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Eure Beweggründe interessieren uns in diesem Jahr weniger – diskutiert aber gerne in den Kommentaren über Zu- oder Abneigung zum Thema. Stattdessen möchte ich die Frage wiederholen, welche Arten von Smart-Home-Devices Ihr besitzt.

Welche Art Smart-Home-Device nutzt Ihr? Beleuchtung

Hausklima

Überwachung

Saugroboter

Großgeräte

Kleingeräte

Andere (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Auch wenn ich Erics Unterscheidung zwischen Groß- und Kleingeräten nicht ganz nachvollziehen kann, möchte ich die Fragen aus 2017 aus Gründen der Vergleichbarkeit übernehmen. Hinzu kommt eine weitere Frage, die ich Euch im Jahr 2022 stellen möchte.

Plant Ihr, Euer Smart-Home upzugraden? Ja

Nein

Noch unsicher (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Was interessiert Euch beim Thema Smart-Home?

Habt Ihr bei der letzten Umfrage für "Ja" gestimmt, könnt Ihr in dieser Umfrage noch weiter mit abstimmen. Denn natürlich wollen wir Eure Interessen bei unserer Berichterstattung in der Zukunft mit einbeziehen. Hakt also gerne an, welche Smart-Home-Themen Ihr spannend findet.

Was interessiert Euch beim Thema Smart-Home? Smarte Beleuchtung

Hausklima

Überwachung (Kameras & Alarm)

Reinigung (Saugen und Wischen)

Smarte Weißwaren

Sprachassistenz

Smarte Gartengeräte (Mährobotoren & Bewässerung)

E-Mobility

Smarte Netzwerktechnik

Smarte Fitness (Waagen, Tracker)

Smartes Entertainment (Audio, Video) (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Da meine Umfrage schon ziemlich komplex ist, leite ich für weitere Diskussionen direkt in die Kommentare um. Teilt mir Euren aktuellen Smart-Home-Stand mit und verratet mir Eure Interessensgebiete im Detail. Ich hoffe zudem, bei meiner Frage nach Euren Interessen keine Gebiete vergessen zu haben.