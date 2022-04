Mehrere Farben gleichzeitig: Govee stellt Glide Hexa Smart Panels vor

Intelligente Lichtpaneele gibt es heute in vielen Formen und Größen, wobei zumeist jedes Paneel lediglich eine einzige Farbe anzeigt. Die neuen Glide Hexa Light Panels von Govee mit RGBIC-Technologie ermöglichen es jedoch, eine Palette von Farben gleichzeitig in einem einzigen Paneel anzuzeigen.

Govee gibt an, dass die smarten Sechseck-Paneele mit Hilfe von Klebestreifen einfach zu installieren sind. Mit den mitgelieferten flexiblen Elementen zum Verbinden der Panels lassen sich zudem verschiedene Formen erstellen und mit zusätzlichen Paneelen erweitern. Die Paneele bestehen aus einem transparenten Material, sodass die Lichter auch nach hinten zur Wand abstrahlen.

RGBIC vs. RGB – Was ist besser für die Smart-Home-Beleuchtung?

RGBIC (RGB Independent Color) ist in der intelligenten Beleuchtungsbranche nicht neu, wird aber meist in Form von smarten Lichtleisten und eckigen Balken wie dem Lifx Beam eingesetzt. Erst jetzt gibt es sie auch in Form von Panels wie dem Glide Hexa.

Herkömmliche RGB-Panels zeigen nur eine einzige Farbe an, während RGBIC-Panels verschiedene Farben gleichzeitig darstellen können. / © Govee

RGBIC bietet zusätzliche Flexibilität bei der Anpassung der Beleuchtung, da Ihr Farbverläufe in jedem einzelnen Panel oder einzigartige, wechselnde Muster anzeigen könnt. Beleuchtungen mit RGB können auch 16 Millionen Farben darstellen, aber sie sind auf eine einzige Farbe für einen bestimmten Zeitraum beschränkt.

Govee Glide Hexa Light Smart Panels sind in Europa, den USA und Kanada erhältlich. Ein Zehner-Set kostet knapp 190 Euro und ist damit billiger als die Hexagon-Panels von Nanoleaf.

