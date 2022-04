Termin für WWDC offiziell: Hier zeigt Apple iOS 16 und mehr

Apple wird ab dem 6. Juni weitere Informationen über das nächste Smartphone-Betriebssystem iOS 16 zeigen. Denn traditionell konzentriert sich der Hersteller auf seiner "WWDC" genannten Entwicklerkonferenz auf die eigenen Betriebssysteme und Apps für iPad, Mac und iPhone. Neben den mobilen Betriebssystemen iOS 16 und iPadOS 16 dürfen sich Mac-User auch auf MacOS 13 freuen.

Wie in jedem Jahr findet zudem Apples Entwickler-Wettbewerb "Swift Student Challenge" für junge Entwickler:innen statt. Spannend ist zudem, dass Apple erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder in den Apple Park im US-amerikanischen Cupertino einlädt. Am 6. Juni werden ausgewählte Gäste vor Ort die Pressekonferenz verfolgen und sich über Apple, Coding und Co. austauschen können.

WWDC auch als Hardware-Event?

Offen lässt Apple in seiner Ankündigung die Frage nach neuer Hardware. Denn das Frühlings-Event, zu dem der Hersteller unter anderem das iPhone SE 2022 und den Mac Studio vorstellte, endete mit einem Cliffhanger. Im Release-Kalender sollte noch in diesem Jahr ein neues Pro-Modell der Mac-PCs vorgestellt werden. Auch die Vorstellung neuer iPads wird im Netz aktuell heiß diskutiert.

Das neue iOS 16 wird auch auf das iPhone SE 2022 kommen. / © NextPit

Am wahrscheinlichsten ist allerdings die Vorstellung neuer MacBook-Air-Modelle. Diese könnten entweder mit der zweiten Generationen der M1-Prozessoren – voraussichtlich M2 genannt – oder mit den M1-Pro- oder M1-Max-Prozessoren ausgestattet werden. Dass Apple endlich seine AR-Brille Apple Glass zeigt, ist allerdings recht unwahrscheinlich. Denn neue Produktkategorien hebt sich Apple normalerweise für Hardware-Events auf.

Was erwartet Ihr von der diesjährigen WWDC? Ist das Event für Euch überhaupt interessant? Teilt es mir in den Kommentaren mit!