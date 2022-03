Mac Studio vorgestellt: Der leistungsstärkste Apple-PC aller Zeiten

Während meines Studiums zum Technikjournalisten haben wir häufig Aufgaben erhalten, in denen wir uns mit Videoschnitt und Bildbearbeitung auseinandersetzen mussten. Von daher weiß ich, dass Programme wie Adobe Premiere ordentlich Speicher- und RAM-Leistung benötigen, um Videos zu rendern oder Bilder zu bearbeiten. Mit dem Mac Studio möchte Apple genau in diesem Bereich seine Stellung weiter ausbauen und verspricht den "besten PC" für solche Arbeiten.

Die Anschlussvielfalt ist ordentlich. / © Apple

Der quadratische Computer aus Cupertino misst in Länge und Breite gerade einmal 20 Zentimeter und weist eine Höhe von 9,4 Zentimetern auf. Damit soll der Mac Studio auf dem Schreibtisch platziert werden, wo er nicht viel mehr Platz einnimmt, als ein dickes Buch. Mit vier Thunderbolt-4-Anschlüssen, einem Ethernet Anschluss, zwei USB-A-Anschlüssen und einem HDMI-Anschluss auf der Rückseite lassen sich alle erdenklichen Peripheriegeräte mit dem Computer verbinden. Auf der Vorderseite finden sich zudem noch zwei USB-C Anschlüsse und ein SD-Kartensteckplatz, um beispielsweise die aufgenommenen Bilder von der SD-Karte direkt auf dem PC hochzuladen.

Neuer M1 Ultra besteht aus zwei M1-Max-Chips

Der Mac Studio erscheint in zwei Chip-Varianten. Einmal mit einem M1 Max und einmal mit dem neuen M1 Ultra SoC. Der M1 Ultra verspricht eine extreme Leistung mit Unified-Memory von bis zu 128 GB RAM. Dabei müssen sich die GPU und CPU den Speicher für Grafikspeicher und RAM teilen.

Im M1 Ultra debütiert Apple die Ultra-Fusion-Architektur. Bei dieser werden zwei M1-Max-Chipsätze miteinander verbunden und somit verdoppelt Apple die Anzahl der Transistoren. Dadurch soll der Mac Studio deutlich leistungsstärker sein, als bisherige Mac Modelle. Die verbaute SSD verfügt über einen Durchsatz von bis zu 7,4 GB/s und kann mit bis zu 8 Terabyte Speicher konfiguriert werden.

Auch die Konnektivität ist mit den neuesten Standards ausgestattet und so bietet der Computer WiFi 6.0 und Bluetooth 5.0. Der PC läuft zudem mit dem MacOS Monterey 12.3. Apple möchte zudem zunehmend auf recycelte Materialien setzen und hat vor allem in den Magneten und dem Lötmaterial der Hauptplatine wiederverwertbare Metalle genutzt.

Passend dazu: Neues Studio Display

Das Studio Display wirkt auf dem Datenblatt wie ein High-End-TV der letzten Generation. Das 5K Retina-Panel ist in ein Gehäuse aus Aluminium samt flexiblem Standfuß eingelassen. Auf Wunsch findet sich zudem ein VESA-Mount an der Rückseite, um den Bildschirm an der Wand oder Eurem eigenen Monitorhalter zu platzieren. Auf der Vorderseite befindet sich eine 12 Megapixel Ultraweitwinkel Kamera und ein Soundsystem mit sechs Lautsprechern und integriertem 3D Audio. Erstmal für Mac unterstützt das Display so die vom iPad bekannte Funktion "Center Stage".

Mit über 14 Millionen Pixeln im P3 Farbraum und der True Tone Technologie lassen sich Inhalte auf dem Panel besonders farbtreu darstellen. Außerdem kann der Bildschirm auf bis zu 600 Nits aufhellen, was vor allem für hellere Sichtumgebungen interessant sein dürfte. Das etwas teurere Nanotexturglas dient darüber hinaus als Antireflexions-Beschichtung, indem es das Licht streut und somit nicht auf einem Punkt konzentriert.

Der Apple Studio Display mit flexiblen Standfuß / © Apple

Ihr könnt sowohl den Mac Studio als auch das Studio Display seit dem 08. März vorbestellen und ab dem 18. März direkt im Handel kaufen. Dabei zahlt Ihr für das Mac Studio 2.299 Euro und für das Display, der sich auch an andere Macs anschließen lässt, 1.749 Euro. Das Magic Keyboard, das Magic Trackpad und die Magic Mouse müsst Ihr zudem extra erwerben.

Was haltet Ihr von dem neuen Mac? Denkt Ihr, dass der Display relevanter wird, das Ihr ihn mit anderen Geräten verbinden könnt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!