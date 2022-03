iPhone SE 2022 vorgestellt: das günstigste Flaggschiff der Welt

NEXT PIT TV

Das neue iPhone SE 2022 kann ab diesem Freitag vorbestellt werden. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt in den USA 429 US-Dollar. In Deutschland geht's bei 519 Euro für die kleinste Speichervariante los. Im Vergleich zum Vorgänger ist das neue iPhone SE 3 damit ganze 40 Euro teurer.

Die Verfügbarkeit des neuen iPhone SE 3 (2022) beginnt am 18. März. Das kleine Apple-Smartphone wird in schwarz (Mitternacht), weiß (Polarstern) und rot (Product Red) verfügbar sein. An Speichervarianten habt Ihr die Auswahl zwischen 64, 128 und 256 GB.

Das neue iPhone SE 2022 gibt es in drei verschiedenen Farben. / © Apple

Display & Gehäuse: alles beim Alten?

Das Display des iPhone SE 3 ist auch 2022 wieder 4,7 Zoll groß. Der Bildschirm ist damit zwar deutlich kleiner als beim iPhone 13 Mini. Nachdme das neue iPhone SE auch dieses Jahr wieder einen Home-Button inklusive Touch ID mitbringt, dürfte das Gehäuse jedoch wieder ähnlich groß ausfallen.

Auch im Jahr 2022 bringt das iPhone SE wieder ein "Retina HD Display" mit. Das bedeutet ein LCD-Panel mit einer Auflösung von 1334 x 750 Pixel bedeuten. Bildschirm und Rückseite des Smartphones werden von dem gleichen Glas geschützt, das auch auf der Rückseite der neuen iPhone-13-Serie zum Einsatz kommt. Weiterhin ist das neue iPhone SE nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt.

Kamera & SoC: (fast) auf iPhone-13-Niveau?

Das iPhone SE kommt auch im Jahr 2022 wieder mit einer einzelnen Kamera – und dürfte damit wirklich das letzte Smartphone sein, dass im Jahr 2022 mit nur einer einzelnen Kamera auf den Markt kommt. Es handelt sich dabei vermutlich um die gleiche 12-Megapixel-Hauptkamera, wie sie auch im iPhone 13 steckt. Mit an Bord sind die Kamera-Features der aktuellen iPhone-13-Serie inklusive Portraitmodus, Portrait Lighting, Photographic Styles und Deep Fusion. Zur Selfie-Kamera machte Apple während der Pressekonferenz keine Angaben.

Das SoC ist eine Ansage an die Konkurrenz: Im iPhone SE 2022 steckt auch dieses Jahr wieder das SoC aus den "großen" iPhones: das Apple A15 Bionic. Das bedeutet, dass auch das kleine iPhone auf jeden Fall auch auf Jahre hinweg ausreichend Power bietet – und Ihr wohl auch bei künftigen iOS-Updates nur wenig auf neue Features verzichten müsst.

Zusammen mit dem neuen SoC schafft es auch 5G ins neue iPhone SE – und natürlich das aktuelle Betriebssystem iOS 15. Außerdem soll auch die Akkulaufzeit des iPhone SE 2022 von der Effizienz des aktuellen SoCs profitieren.

Was sagt Ihr zum neuen iPhone SE 2022? Habt Ihr Euch ein neues Design erwartet? Oder entspricht das "kleinste" iPhone exakt Euren Erwartungen? Ich freue mich auf Eure Meinung in den Kommentaren!