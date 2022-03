Peek Performance: So verfolgt Ihr das Apple-Event heute live

Apples erstes Event des Jahres wird uns neben dem iPhone SE 2022 weitere Hardware bringen

Event kann über YouTube, die Apple-Webseite oder die Apple-TV-App geschaut werden

Heute Abend, am 8. März, präsentiert Apple neue Hardware und das steht unter dem Motto "Unsere Vorstellung von Performance". Wofür das oder das Original-Motto steht, haben wir bereits spekuliert. Ben hat Euch gestern dazu bereits erzählt, auf welche neue Apple-Hardware wir hoffen dürfen. Vor allem erwarten wir, dass uns ein günstiges iPhone ans Herz gelegt wird, hoffen aber auch auf neue Macs und möglicherweise eine neue iPad-Generation.

Peek Performance: So könnt Ihr heute Abend live dabei sein

Wie Ihr es von NextPit gewohnt seid, werden wir im Anschluss an die Veranstaltung für Euch in die Tasten hauen und alles Wissenswerte der Veranstaltung für Euch aufbereiten. Wollt Ihr jedoch nicht so lange warten, könnt Ihr ab 19 Uhr deutscher Zeit auch im Live-Stream mitverfolgen, was das Unternehmen aus Cupertino für uns ausgeheckt hat.

Im Browser könnt Ihr über die Apple-Seite dabei sein, besitzt Ihr einen Apple TV, geht es auch über die Apple-TV-App. Am unkompliziertesten für alle geht es aber über YouTube. Wir haben Euch den Stream bereits unten eingebunden: