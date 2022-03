600 Spiele für 10 €: Mit dem "Bundle for Ukraine" Kriegsopfern helfen

"Bundle for Ukraine" nennt sich ein Paket mit fast 1.000 Inhalten. Spiele für Windows, Mac, Linux und Android sind darin, aber auch Bücher und Soundtracks. Der Kaufpreis – 10 US-Dollar – ist nicht nur äußerst fair bemessen, sondern dient einem guten Zweck:

Ich empfehle Euch für Eure Kaffeepause gerne mal ein kostenloses Spielchen, welches normalerweise kostenpflichtig ist. Heute schlage ich vor, dass Ihr Geld in die Hand nehmt, wenn Ihr zocken wollt. Die Rede ist vom "Bundle for Ukraine", welches Euch mindestens zehn US-Dollar kostet und etwa 1.000 Inhalte bringt. Die Kohle kommt dabei Opfern des Krieges in der Ukraine zugute. Ich stelle Euch das Projekt kurz vor:

Bundle for Ukraine – fast 1000 Inhalte für 'nen Zehner!

Es ist eine Spendenaktion, die bereits jetzt als voller Erfolg gewertet werden kann: Das "Bundle for Ukraine" wird zehn Tage lang auf der Indie-Game-Plattform itch.io angeboten. Eine Million Dollar war das Ziel, jetzt wurden schon 2,2 Millionen US-Dollar eingesammelt! Über 700 kreative Köpfe stellen dort insgesamt 992 ihrer Inhalte zur Verfügung. Dazu gehören 573 Spiele, aber auch Regelwerke für Tabletop-RPGs, Soundtracks, Tools, Bücher und Comics.

Android ist mit 28 Spielen etwas dünn vertreten. Die meisten Inhalte, und zwar über 500 Spiele, gibt es für Windows. Aber auch die Mac- und Linux-Fraktion wird reichlich bedacht. Das ist aber gar nicht der Punkt in diesem Fall. Es geht um eine Spendenaktion, die den Menschen in der Ukraine zugutekommen soll. Auf der Seite heißt es, dass die Spieleentwickler:innen am liebsten neue Welten erschaffen wollen – und wir gerade dabei zusehen müssen, wie unsere Welt zerstört wird.