OnePlus Buds Pro 3 ähneln auf geleakten Fotos den Apple AirPods

OnePlus Buds Pro 3 sehen wieder einmal wie Apple AirPods aus

Wenn Ihr große Veränderungen von den OnePlus Buds Pro 3 erwartet, werdet Ihr vermutlich enttäuscht sein. Laut den Informationen von MySmartPrice, die in Kooperation mit dem französischen Tippgeber Steve Hemmerstoffer folgendes Bildmaterial veröffentlicht haben, werden die In-Ears mit abgespeckten Hardware-Spezifikationen ausgestattet sein. Sichtbare Veränderungen sind dennoch von den OnePlus Buds Pro 3 zu erwarten.

Die neuen kabellosen OnePlus-Kopfhörer in Schwarz haben mit ihrem langem Stiel und der Schutzklasse IP55 das gleiche Design wie ihre Vorgänger. Allerdings haben sie jetzt eine polierte Oberfläche, die mehr als die Hälfte der Ohrmuscheln umschließt, anstatt nur am Stiel zu enden. Das bedeutet, dass die OnePlus Buds 3 Pro jetzt dem Äußeren der AirPods Pro 2 (Test) fast identisch sind, zumindest was die Form und das Finish angeht.

Die OnePlus Buds Pro 3 ANC-Ohrhörer bekommen ein glänzenderes Äußeres. / © OnLeaks / My Smart Price

Außerdem verfügt jeder Kopfhörer über einen neuen Schalltreiber, der mit 10,4 mm etwas kleiner ist als der des Vorgängers. Die Änderung hat auch dazu geführt, dass die Kopfhörer weniger wiegen: Jeder Kopfhörer wiegt jetzt 4,77 Gramm statt 4,9 Gramm. Es ist aber unwahrscheinlich, dass man den Unterschied tatsächlich bemerkt, wenn man die Kopfhörer in den Ohren hat.

Es ist unklar, ob die neuen Treiber überhaupt besser sind, aber es wird behauptet, dass das ANC-System (Active Noise Cancelling) die gleichen 48 dB Geräuschunterdrückung bietet. Zusätzlich ist die übliche Konnektivität wie Google Fast Pair und die duale Verbindung vorhanden, die durch Spatial Audio und die benutzerdefinierte DynaAudio-Optimierung unterstützt wird.

Die OnePlus Buds Pro 3 Ladehülle ist zudem wasserdicht. / © OnLeaks / MySmartPrice

Die OnePlus Buds Pro 3 sollen zudem eine etwas geringere Akkukapazität von 58 mAh und eine langsamere Ladegeschwindigkeit haben. Glücklicherweise scheint die Akkulaufzeit mit 9 Stunden für die Ohrhörer und mit deaktivierter ANC-Funktion erhalten zu bleiben.

Es wurde nicht erwähnt, wann die OnePlus Buds Pro 3 auf den Markt kommen und wie viel das Set kosten wird. Zum Vergleich: Die OnePlus Buds Pro 2 haben 179 Euro gekostet.

Was haltet Ihr von dem überarbeiteten Design der nächsten Flaggschiff-In-Ear-Kopfhörer mit ANC? Findet Ihr sie besser als die Buds Pro 2? Teilt uns Eure Antworten unten in den Kommentaren gerne mit.