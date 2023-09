Deal des Tages: 600-W-Balkonkraftwerk nur 269 Euro

Bei DealClub könnt Ihr Euch für kurze Zeit ein Balkonkraftwerk-Set für gerade einmal 269 Euro sichern. Dabei erhaltet Ihr einen Hoymiles-HM600-Wechselrichter, zwei passende Solarpanels und das benötigte Schuko-Anschlusskabel zum absoluten Sparpreis. Was den Deal ausmacht und für wen sich das Ganze wirklich lohnt, verraten wir Euch in unserem Deal-Check!

Die Energiewende betrifft uns alle. Auch wenn die Stromkosten nicht weiter steigen, erfreuen sich alternative Energien immer höherer Beliebtheit. So geht der Trend ganz klar zum Balkonkraftwerk und Ihr erhaltet zudem bundesweit Fördergelder. Bei DealClub könnt Ihr Euch jetzt ein Set sichern, bei dem Ihr einen Hoymiles-Wechselrichter, zwei JA-Solarpanels und einen Schuko-Stecker für 269 Euro erhaltet – allerdings nur unter der Bedingung, dass Ihr bereit seid, nach Sottrum zu fahren.

Affiliate Angebot Balkonkraftwerk-Komplettset Mit Hoymiles-HM600-Wechselrichter | Zwei JA-Solarpanels mit jeweils 405 W | Schuko-Stecker

Das Set besteht aus zwei JA-Solarpanels, mit einer Einzelleistung von 405 W. Dabei handelt es sich um Full-Black-Modelle mit einer Effizienz von 20,5 Prozent und 108 Zellen. Der Hoymiles HM600 erreicht eine Leistung von 600 W, allerdings gibt der Händler eine maximale Ausgangsleistung von 800 W an. Daher solltet Ihr Euch vorab erkundigen, ob es hier einen Fehler in der Produktbeschreibung gibt, da dies eher dem Hoymiles HM800 entspricht. Der Spitzenwirkungsgrad für den Wechselrichter liegt bei 96,7 Prozent und er ist zudem VDE-konform.

Lohnt sich das Solar-Angebot von DealClub?

Hier kommen wir nun zum wichtigsten Teil des Deal-Checks. Preislich macht Ihr mit 269 Euro nichts falsch. Kauft Ihr Euch die Teile im Netz, zahlt Ihr mindestens 337 Euro ohne die entsprechenden Versandkosten. Allerdings könnt Ihr diesen Deal-Preis nur erreichen, wenn Ihr nach Sottrum, das zwischen Bremen und Hamburg liegt, fahrt. Andernfalls kommen hier noch einmalig 69 Euro für den Versand obendrauf. Aber selbst dann, seid Ihr vergleichsweise günstiger unterwegs.

Jedoch ist die Artikelbeschreibung etwas verwirrend. Gesprochen wird hier von einem Hoymiles HM600, mit einer maximalen Ausgangsleistung von 800 W. Dies ist technisch nicht möglich, da der HM600 auf eben 600 W begrenzt ist. Dementsprechend sind auch die PV-Module mit einer Gesamtleistung von 810 W etwas zu stark. Der reinen Beschreibung nach könnte es sich allerdings auch um einen Hoymiles HM800 handeln. Interessiert Ihr Euch für den Deal, lässt sich das sicherlich vorab klären.

Unser Vergleich: Die besten netzsynchronen Balkonkraftwerke mit Speicher

Alles in habt Ihr hier einen preiswerten und spannenden Deal. Habt Ihr vor, in die Welt der Balkonkraftwerke und erneuerbaren Energien einzusteigen, seid Ihr hiermit gut beraten. Alternativ hat DealClub noch einen weiteren Deal auf Lager und Ihr könnt Euch ein Komplettset mit einem Hoymiles HM400 und einem 420-W-Solarpanel für 199,90 Euro* zuzüglich den Versandkosten sichern. Je nachdem, wie Eure Bedürfnisse sind, könnt Ihr bei DealClub also gerade ordentlich Geld sparen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits ein Balkonkraftwerk? Lasst es uns wissen!