"Peek Performance": Apple-Event für den 8. März angekündigt

Endlich Gewissheit! Apple hat verraten, dass am 8. März das nächste Apple-Event stattfinden wird. Wir erwarten natürlich neue Hardware, u.a. ein neues iPhone . "Peek Performance" nennt das Unternehmen die Veranstaltung.

Apple-Event startet am 8. März um 19 Uhr deutscher Zeit

Erwartet wird das iPhone SE 3

Außerdem erwarten wir ein neues iPad Air und mindestens ein neues Mac-Modell

Eigentlich war uns nach diversen Gerüchten ja klar, dass das Apple-Event am 8. März stattfindet. Jetzt haben wir die offizielle Bestätigung und kennen auch das Motto: "Unsere Vorstellung von Performance" titelt Apple bzw. "Peek Performance" im englischen Original. Das lässt auf bärenstarke Hardware hoffen!

IPhone SE 3 – und sonst so?

Dass wir ein neues Budget-iPhone der SE-Reihe zu sehen bekommen, pfeifen die Spatzen nicht nur in Cupertino von den Dächern. Aber die Gerüchte sprachen auch früh davon, dass wir wenigstens noch ein neues iPad Air aufgetischt bekommen. Damit noch nicht genug: Auch neue Macs werden erwartet, wobei hier noch nicht klar ist, ob es sich um einen neuen Mac mit Apple Silicon handelt, um den neuen Mac Mini , oder vielleicht auch um neue MacBooks.

Verpassen werdet Ihr so oder so nichts davon – zumindest, wenn Ihr NextPit auch am 8. März auf dem Schirm habt. Wie gewohnt werden wir direkt nach dem Event, das um 19 Uhr unserer Zeit beginnt, alle Neuheiten für Euch aufbereiten und einordnen.

Das Event im Apple Park wird wieder eine reine Online-Veranstaltung sein und das Motto "Peek Performance" lässt uns bis dahin noch ein paar Tage über die kommende Hardware spekulieren. Was sagt Ihr denn? Welche Gerätevorstellung erwartet Ihr für den 8. März und auf welches Device freut Ihr Euch am meisten?