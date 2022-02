Sichert Euch das Galaxy S22 Ultra im Vertrag mit Prämie & Galaxy Buds

Wenn Ihr Euch für das Samsung Galaxy S22 Ultra interessiert, wisst Ihr vermutlich, dass Ihr das Gerät bereits vorbestellen könnt. Braucht Ihr dazu aber auch noch einen neuen Tarif, dann solltet Ihr dringend mal das Angebot von o2 checken. Dort gibt es das Ultra plus Galaxy Buds Pro und Trade-in-Prämie! Im Tarif-Check von NextPit überprüfen wir das Angebot.

Alle Smartphone-Fans haben es mitbekommen: Samsung hat vor wenigen Tagen seine neuen Geräte der Galaxy-S22-Serie vorgestellt. Neben dem Galaxy S22 und dem Galaxy S22+ hat dabei vor allem das Galaxy S22 Ultra für Aufsehen sorgen können. Spannend ist es vor allem durch den im Gerät versenkbaren S Pen, der das neue Ultra zum legitimen Nachfolger der Galaxy-Note-Reihe macht.

Durch das Kamera-Update bekommt Ihr hier wohl die beste Kamera, die Samsung jemals in einem Smartphone verbaut hat. Vor allem bei der Nacht-Fotografie verspricht uns Samsung hier signifikante Verbesserungen.

Klingt gut? Ja, in der Tat! Wollt Ihr vorher erst noch kurz innehalten und überlegen, ob Ihr tatsächlich das Ultra-Modell braucht, oder Euch das Galaxy S22 reicht, werft hier vorher noch flott einen Blick auf unsere Beiträge mit ersten Eindrücken:

Falls Ihr Euch schon sicher seid, dass Ihr Euch das Galaxy S22 Ultra ins Haus holen wollt, checken wir jetzt konkret das Angebot von o2!

Samsung Galaxy S22 Ultra für 1 Euro Zuzahlung im o2 Free M

Wir reden hier über den Tarif o2 Free M, der eine Allnet-Flat inklusive 5G bietet sowie 20 GB Datenvolumen. Einen einzigen Euro zahlt Ihr für das Galaxy S22 Ultra an, die Anschlussgebühr entfällt. Somit bleiben nur die 4,99 Euro Versandkosten, die Ihr einmalig entrichten müsst. Entscheidet Ihr Euch dafür, den Tarif mit einer Laufzeit von 24 Minuten zu wählen, werden dafür 59,99 Euro fällig. Verlängert Ihr die Laufzeit um ein weiteres Jahr, sinkt der monatliche Preis auf 49,99 Euro!

Ob wir Euch das nochmal übersichtlich in einer Tabelle aufbereiten können? Jau, können wir:

Samsung Galaxy S22 Ultra im o2 Free M o2 Free M Galaxy S22 Ultra Datenvolumen 20 Gigabyte 5G inklusive? Ja Allnet-Flat Telefonie Ja Allnet-Flat SMS Ja Monatspreis 24 Monate (Gesamtkosten) 59,99 Euro | 1445,75 Euro Monatspreis 36 Monate (Gesamtkosten) 49,99 Euro | 1799,64 Euro Einmalpreis 1 Euro Versandkosten 4,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro 0 Euro Lieferbar ab 25. Februar Gratis-Zugabe Samsung Galaxy Buds Pro Zum Angebot Direkt vorbestellen

Wie oben und in der Tabelle bereits erwähnt, gibt es die Galaxy Buds Pro als Gratis-Zugabe, was die ganze Geschichte noch interessanter macht. Habt Ihr zudem noch ein altes Smartphone, welches Ihr o2 im Tausch gegen das S22 Ultra in Zahlung geben könnt, winkt eine Trade-In-Prämie von bis zu 150 Euro!

Wichtig: Es ist ein wenig Eile geboten, wenn Ihr dieses Angebot mit all seinen Vorteilen nutzen wollt. Die Trade-In-Aktion läuft nämlich nur bis zum 31. März! Für die Galaxy Buds Pro müsst Ihr noch flotter sein, da läuft die Uhr bereits am 24. Februar ab!

Abschließend müsst Ihr noch wissen, dass das Galaxy S22 Ultra ab dem 25. Februar ausgeliefert wird – so lange müsst Ihr Euch also leider noch gedulden. Wollt Ihr also das derzeit beste Samsung-Handy, dabei nur einen Euro anzahlen, zusätzlich Altgerät-Prämie und kostenlose Galaxy Buds Pro kassieren? Dann mal los – oben sind die Links!