iPhone SE 2022 schon Anfang März: Bekannter Leaker verrät Termin

Holt den Rotstift und einen Kalender raus und markiert Euch schonmal die 10. Kalenderwoche. Laut dem Bloomberg-Leaker Mark Gurman soll in dieser Woche das Frühjahrs-Event von Apple stattfinden. Bisher war es noch nicht wirklich klar, ob die Veranstaltung bereits im März oder erst im April stattfindet. Laut Gurman dürfte dies aber nun klar sein. Das Apple-Event soll am Dienstag, den 8. März stattfinden – oder zumindest irgendwann um den 8. März herum. Genau wollte oder konnte sich der Leaker dabei noch nicht festlegen.

Apple Inc. is targeting a date on or near March 8 to unveil a new low-cost iPhone and an updated iPad, according to people with knowledge of the matter, kicking off a potentially record-setting year for product launches. - Mark Gurman, Bloomberg