Vier neue Apple-Geräte im Frühjahr: Apple stellt die Weichen für 2022

Seit einigen Wochen kursieren allerhand Gerüchte rund um das Frühlings-Lineup von Apple im Netz. Wie in jedem Jahr dürfte Apple für die Vorstellung der neuen Geräte ein Event veranstalten, das im März oder April stattfindet. Im letzten Jahr wurde dort neben den Apple AirTags und dem iPad Pro auch der 24 Zoll große iMac angekündigt. Der Apple-Analyst dylankt hat die bisherigen Gerüchte noch einmal für alle Interessierten in einem Tweet zusammen gefasst.

For the Apple Spring event, We will be receiving the Mac Mini with M1 Pro and M1 Max, a new 5G iPhone SE, and a new iPad Air. iMac Pro is still on track currently for a release in the spring. Yet, I have heard there are still concerns with regards to production.