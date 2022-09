Poco M5 im Hands-on: Gaming-Power für weniger als 200 Euro?

Mein erster Eindruck des Panels: Es ist im Großen und Ganzen okay, wirkt aber ein wenig blass auf mich. Zudem ist es mit 500 Nits auch nicht sonderlich hell. Auch in dieser Preisklasse sehen wir bei anderen Geräten bereits knackige AMOLED-Displays.

Bilder werden immerhin mit bis zu 90 Hertz wiederholt, und die Touch-Sampling-Rate liegt bei 240 Hertz. Bei der Standard-Einstellung wechselt die Bildwiederholung automatisch zwischen 60 und 90 Hz, um den Akku zu schonen. Ihr könnt aber auch manuell 90 Hz festlegen. Zentral am oberen Rand sitzt die tropfenförmige Notch, in der sich die Selfie-Cam befindet.

Mir gefällt der Look des Poco M5, wobei es für mich den fetten Poco-Schriftzug oben in der Kameraleiste nicht gebraucht hätte. Ich halte das M5 für ein sehr ordentlich verarbeitetes Gerät, welches sich diesbezüglich nicht hinter höherpreisigen Smartphones verstecken muss. Die Tasten bieten gute Druckpunkte: Nichts wackelt, nichts knarzt.

Nimmt man das Poco M5 erstmals in die Hand, fallen das kantige Design und die Textur auf der Kunststoff-Rückseite auf, die an die Optik von Leder erinnert. Dieses Muster verhindert Fingerabdrücke, die wiederum von der glänzenden Kameraleiste oben förmlich angezogen werden. Erfreulicherweise sehen wir oben Platz für eine 3,5-mm-Klinke, auf der linken Seite befindet sich der Slot für die SIM-Karten. Der Schlitten nimmt neben zwei SIM-Karten auch eine Speicherkarte auf.

Xiaomi Poco M5: Performance

Das Poco M5 hat den brandneuen MediaTek Helio G99 an Bord, der für ordentlich Dampf auch in der Einsteigerklasse sorgen soll. Das SoC kommt ohne 5G aus, und Poco stellt ihm bis zu 6 GB RAM und 128 GB erweiterbaren Speicher zur Seite.

Poco schickt sein Einsteiger-Smartphone also mit einem neuen 4G-SoC ins Rennen. Der von MediaTek im 6-nm-Verfahren gefertigte Helio G99 taktet mit bis zu 2,2 GHz. Das System on a Chip soll nicht nur besonders energieeffizient sein, sondern auch eine für diese Preiseklasse besondere Gaming-Experience liefern. Das SoC wird begleitet durch bis zu 128 GB per microSD erweiterbaren UFS-2.2-Speicher und bis zu 6 GB LPDDR4X RAM. Auf 5G müsst Ihr verzichten, dafür ist NFC ebenso wie Bluetooth 5.3 mit an Bord – derzeit zumindest für den deutschen Markt sicher auch wichtiger.

Auf dem Display erwartet Euch der typische MIUI-Look. / © NextPit

Ich hatte bislang noch nicht viel Zeit, mich mit dem Gerät auseinanderzusetzen, sodass wir diese Bewertung erst im ausführlichen Testbericht vornehmen. Zumindest kann ich schon mal auf den Geekbench-5-Test verweisen, der einen Single-Core-Score von 554 und für Multi-Core von 1898 Punkten auswirft. Den Wild Life Stress Test verweigerte das Poco-Phone. Aber wie gesagt: Demnächst lest Ihr auf NextPit mehr zur Gaming-Performance, die von Pocos Game Turbo 5.0 profitieren soll.

Kurz zur Software: Natürlich setzt Poco auf MIUI. Konkret bekommt Ihr es mit MIUI 13 auf Basis von Android 12 zu tun. Lest Euch dazu doch unbedingt auch unseren MIUI-13-Test durch. Ebenfalls vorhersehbar: Poco hat den Hobel wieder schön mit allerlei Bloatware vollgerümpelt.