Oppo A76 im Test: Auf dem Highway Richtung Langeweile

Schlussfolgerung

Wenn ich mir diesen Test noch einmal selbst durchlese, frage ich mich, warum es das Oppo A76 überhaupt gibt. Angesichts eines Redmi Note 11 oder eines Realme 9, die beide zum gleichen Preis verkauft werden, weiß ich nicht, was das Oppo A76 Besseres zu bieten hat. Dieses Smartphone ist einfach nicht wettbewerbsfähig.

Die einzige relevante Zielgruppe, die ich mir vorstellen kann, sind Nutzer oder Nutzerinnen, die ein günstiges, leichtes Smartphone mit einer sehr guten Akkulaufzeit wollen. Aber auch hier ist das Oppo A76 nicht die beste Wahl in dieser Preisklasse.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 11 Zur Geräte-Datenbank

Ich bin mir jedoch sicher, dass Oppo eine Strategie dahinter hat. Ein Hersteller dieses Kalibers wird nicht einfach so zum Spaß ein Mittelklassegerät nach dem anderen auf den Markt bringen. Ich persönlich glaube, dass Oppo einfach auf seine starke Präsenz in Europa, vor allem in physischen Geschäften, setzt. Dort gibt es mehr technisch weniger versierte Käufer, die sich einen Dreck um SoCs, Leistungswerte und Software-Updates scheren.

Und das ist mir so wichtig, dass ich diese Frage direkt an Oppo stellen möchte. Ich kann es kaum erwarten, zu erfahren, was sie mir sagen werden (spürt Ihr auch den starken Wind, der mir entgegenweht?).