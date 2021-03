108 Megapixel & mehr: Teste und gewinne eines von fünf realme 8 Pro!

So schnell kann's gehn: Das realme 8 Pro ist noch nicht einmal offiziell angekündigt, da könnt Ihr es schon bei uns gewinnen! Ein paar Details stehen allerdings schon fest: So teasert realme beispielsweise auf seiner Webseite an, dass das Smartphone eine 108-Megapixel-Kamera haben wird.

Zumindest die Auflösung der Hauptkamera ist keine Überraschung mehr. / © realme

Wer genau hinsieht, kann außerdem ein mattes Design auf der Rückseite mit einem auffälligen Schriftzug entdecken – „Dare to Leap“. Damit fällt das Smartphone auf jeden Fall auf! Weiterhin verspricht die Website ein um 0,6 Millimeter schlankeres Design als beim Vorgänger, ein Super-AMOLED-Display mit FHD+, Fast-Charging und einen ins Display integrierten Fingerabdrucksensor. Wenn wir uns am Pricing des Vorgängers orientieren, wird das realme 8 Pro also ein richtig spannendes Gerät in der Klasse bis 400 Euro.

Lust bekommen? So geht's!

Mitmachen ist ganz einfach: Schreibt uns bis zum 29. März einen Kommentar und erklärt uns, was Euch am realme 8 Pro am meisten interessiert – und warum genau Ihr das neue Smartphone testen wollt. Natürlich sind wir auch gespannt darauf, was Ihr aktuell für ein Mobiltelefon im Einsatz habt.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit realme. Der Hersteller hat auf die redaktionellen Inhalte von NextPit zu keinem Zeitpunkt einen Einfluss.