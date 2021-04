Umfrage der Woche: Xiaomis Zukunft der Foldables – Hot or Not?

In einem gewaltigen Mega-Event hat Xiaomi diese Woche sein neuestes Foldable vorgestellt. Das Mi Mix Fold ist dabei nicht nur die Fortführung der interessanten Mi Mix-Serie, sondern auch ein gewaltiger Schritt in Richtung Samsung Galaxy Fold. Hat Xiaomi damit das derzeit derzeit beste faltbare Smartphone vorgestellt?

Der Werdegang der Foldables ist ungefähr so holprig, wie die Bildschirme einiger früher Modelle nach mehrmaligem Auffalten. Erst zeigten sich Tech-Journalisten und Smartphone-Enthusiasten begeistert, dann gab es beim Release des heiß erwarteten Samsung Galaxy Fold aber massive Probleme mit dem Bildschirm. Das ging so weit, dass Samsung eine zweite Version der ersten herausbrachte, quasi ein Fold 1.5.

So sieht's aus, das neue Xiaomi-Foldable. Das Bild zeigt übrigens zwei Geräte, keine Angst. / © Xiaomi / Screenshot: NextPit

Obwohl das Galaxy Z Fold 2 in Antoines Testbericht sehr gut weg kam, scheint das Interesse an Foldables nicht mehr ganz an die anfängliche Begeisterung heranzukommen. Zu teuer, Displays zu plastikmäßig, zu unhandlich – aber so ist es im Grunde genommen bei jeder neuen Technologie, die quasi am lebenden Objekt zur Marktreife entwickelt wird.

Xiaomi Mi Mix Fold ein großer Schritt zur Marktreife?

Nun kommt Xiaomi mit dem Mi Mix Fold um die Ecke und verspricht in der Pressekonferenz natürlich, dass Scharniere nun besser seien und dass sich das Display und jede damit zusammenhängende Komponente über 200.000 Mal falten ließe. Zusätzlich zur Auslese aktueller Smartphone-Komponenten wie dem Snadragon 888, einem Akku mit über 5.000 mAh und Schnellladen mit 67 Watt gibt es aber auch eine Weltneuheit.

Denn die Triple-Kamera auf der Rückseite lässt sich über einen Trick in eine Quad-Cam verwandeln. Eine flüssige Kameralinse bewirkt, dass sich die Telekamera für Mikroskopaufnahmen mit 30-facher Vergrößerung nutzen lässt. Das alles wirkt spannend und ausgereift und kostet umgerechnet mit 256 Gigabyte Speicherplatz "nur" knapp 1.300 Euro.

Mi Mix Fold als Gesamtpaket – Hot or Not? Hot – das Ding kann ja mal richtig was!

Not – wieder nur ein sinnloses Foldable. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Habe ich beim Schreiben dieses Artikels alles richtig gemacht, konntet Ihr gerade an einer Umfrage teilnehmen. Dabei möchte ich Euch fragen, wie Ihr das Konzept des Handys findet, denn wir Tech-Journalisten sind am Ende des Tages doch manchmal zu kritisch. Eure Stimme zählt und wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr auch an den weiteren Umfragen teilnehmen.

Mi Mix Fold das bisher vielversprechendste Foldable?

In der Riege der Foldable-Smartphones finden sich neben dem bereits erwähnten Galaxy Z Fold 2 auch Modelle wie das Royole Flexpai und das Motorola Razr. Huawei hat mit dem Mate X und dem Mate X2 auch noch zwei Variante in Petto. Daher die Frage an Euch: Welches der bereits erschienenen Foldables gefällt Euch am besten?

Welches Foldable gefällt Euch bisher am besten? Samsung Galaxy Fold 1 / Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 1 / Z Flip 2

Motorola Razr 5G

Huawei Mate X / Mate Xs / Mate X2

Xiaomi Mi Mix Fold

Royole Flexpai

Microsoft Surface Duo (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Immer wieder gibt es übrigens Gerüchte, dass auch weitere Branchengrößen wie Google oder Apple an eigenen Foldable-Handys arbeiten. Da Smartphones aber nicht so ganz Googles Hauptfokus sind und Apple Technologien gerne wirklich ausreift, könnte sich das noch ein wenig hinziehen. Um nicht über Geräte zu reden, über die noch kaum was bekannt ist, habe ich daher eine letzte Frage an Euch.

Was wäre wenn: Würdet Ihr Euch ein Foldable kaufen, wenn sie ausgereift und erschwinglich sind?

Obwohl Antoine das Galaxy Z Fold 2 sehr gut fand, musste ich mir nach dem Testzeitraum in Artikeln und auch im Firmen-Slack ständig anhören, dass sich das doch eh niemand leisten könne. Tatsächlich ist der Preis des Handys mit einer UVP von ab 1.798,99€ enorm und anschließend müsst Ihr Euch auch noch mit einem Knick im Display abgeben.

Für kurze Zeit ein Herz und eine Seele: Antoine und das Galaxy Z Fold 2. / © NextPit

Aber in ein paar Jahren, wenn und falls Foldables so selbstverständlich werden, wie Handys mit Triple- oder Quad-Kameras, würdet Ihr Euch dann ein solches Handy kaufen? Also:

Ist das "Konzept" eines Foldables für Euch interessant? Ja, das würde ich schon gerne nutzen.

Jein – nette Spielerei, aber ich bin nicht ganz überzeugt.

Nein, das wird sich ganz sicher niemals durchsetzen. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wie immer gibt's die Auswertung unserer Umfrage nächste Woche und dabei schauen wir auch auf die anderen Länder, in denen NextPit gelesen wird. Ich bin gespannt, wie sich das Interesse an Foldables in den Ländern Deutschland, Frankreich, Brasilien, den USA und Indien schlägt.

Gleichzeitig seid Ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, in unseren Kommentaren über Xiaomis Foldable und über Foldables im Allgemeinen zu diskutieren!