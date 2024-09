Ein Saugwischer bietet eine spannende Alternative zu überteuerten Saugrobotern. Legt Ihr gerne selbst Hand an oder möchtet einfach sicher gehen, dass der Dreck wirklich verschwindet, solltet Ihr gerade bei Amazon vorbeischauen. Denn hier bietet Tineco den Floor One S6 zum bisherigen Bestpreis an. Auch die Stretch-Version gibt’s gerade mit 25 Prozent Rabatt. Wir haben uns das Ganze einmal näher angeschaut.

Wenn Saugroboter absolut nicht in Frage kommen und der schwere Kabelgebundene Staubsauger langsam zur Last wird, bleibt Euch in der Regel nur der Griff zu einem handlichen Akku-Sauger (Bestenliste). Gerade Saugwischer sind derzeit voll im Trend, da sie nicht nur den groben Schmutz mit massiver Saugleistung entfernen, sondern auch den Boden mühelos sauber wischen. Tineco ist hier einer der wohl bekanntesten Hersteller, neben Dyson und bietet 35 Prozent Rabatt auf den aktuellen Floor One S6 bei Amazon.

Tineco Floor One S6 im Kurz-Check

Der Tineco Floor One S6 bietet laut Hersteller eine verbesserte Kantenreinigung als seine Vorgängermodelle an. Somit könnt Ihr unzugängliche Bereiche und Bodenleisten bis auf 0,5 cm genau reinigen – welcher Saugroboter kann das schon so genau, zu dem hier angebotenen Preis? Die hauseigene MHCBS-Technologie sorgt zudem dafür, dass Ihr den Wasserfluss kontrollieren könnt und somit Schmutz effizient von der Walze entfernt.

Der Tineco Floor One S6 reinigt die Walze in der Basisstation. / © Tineco

Um die Schmutzwasserrückstände zu minimieren, arbeitet der Tineco Floor One S6 mit einer kontinuierlichen Frischwasserreinigung, einer schnellen Walzenrotation und Schmutzwasserrecycling. Ein weiteres Highlight ist der 3,6-Zoll-LC-Display mit integriertem Tineco-Assistenten. Dieser gibt Euch ständig Auskunft darüber, wie viel Akkustand noch verfügbar ist oder ob Schmutz erkannt wurde, den Ihr mit dem bloßen Auge nicht seht.

Die Akkulaufzeit von maximal 35 Minuten in Kombi mit dem großen Wassertank sollen eine Reinigung von bis zu 230 Quadratmetern ermöglichen. Damit Ihr nicht unnötig Strom verbratet, erkennt der Tineco-iLoop-Sensor zudem Verschmutzungen automatisch und passt alle Reinigungsfunktionen entsprechend an. Zu guter Letzt gibt der Hersteller zudem an, dass der Sauger sich vor allem für Hartböden reinigt. Durch sein Gewicht von 4,5 kg könnt Ihr den Floor One S6 auch bequem durch Euer Haus tragen.

So gut ist der Tineco-Deal tatsächlich

Bleibt also nur noch die Frage, ob sich das Angebot überhaupt lohnt. Die UVP von 599,99 Euro wird hier als Referenzwert für den Rabatt von 35 Prozent genommen. Dadurch zahlt Ihr bei Amazon gerade 389 Euro für den Tineco Floor One S6. Ein Blick auf idealo verrät, dass Ihr den Sauger noch nie günstiger bekommen habt. In der Regel müsst Ihr hier mit Kosten von knapp 500 Euro rechnen.

Dadurch ist der Amazon-Deal zwar etwas aufgebläht, dennoch lohnt sich das Angebot, zumindest preislich, in jedem Fall. Sucht Ihr nach einem guten und funktionsreichen Saugwischer, seid Ihr beim Tineco Floor One S6 an der richtigen Adresse. Doch auch der One Stretch S6 ist derzeit günstiger erhältlich.

Tineco Floor One Stretch S6 mit 25 Prozent Rabatt abgreifen

Hier stehen ebenfalls 599 Euro im Raum. Dementsprechend verlangt Amazon für die Stretch-Variante noch 449 Euro. Gründe für die höheren Kosten sind die längere Akkulaufzeit, eine noch bessere Kantenreinigung auf drei, statt zwei, Seiten, ein etwas größerer Schmutzwasserbehälter und die Möglichkeit hier auch im 180-Grad-Winkel zu saugen. Das bedeutet, Ihr könnt den Sauger ablegen und reinigen, ohne Saugkraft einzubüßen.

Zusätzlich wird die Reinigungswalze mit 70 Grad getrocknet. Allerdings gilt für den Stretch, dass es diesen bereits günstiger gab. Denn erst im August gab es hier einen Blitz-Deal, bei dem Ihr nur 299 Euro gezahlt habt. Ob dieses Angebot zum Prime Day zurückkommt, bleibt allerdings abzuwarten. Ohne dieses kurzweilige Angebot gab es den Tineco Flor One Stretch S6 jedoch noch nie günstiger.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Bevorzugt Ihr Saugwischer oder Saugroboter? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!