SIMon mobile: 100 GB zusätzliches Datenvolumen gratis!

SIMon mobile: Aktuelle Gutscheine, Aktionen und Angebote

Seit dem 16. April erhalten Neukunden bei SIMon 100 GB Datenvolumen extra. Schließt Ihr einen neuen Handyvertrag ab, gibt es das Datengeschenk on top und Ihr könnt es nach Eurem Willen verbrauchen. Bedenkt jedoch, dass Ihr hier nicht monatlich ein solches Inklusiv-Volumen erhaltet, sondern nur einmalig und dieses dann innerhalb von 12 Monaten verbrauchen könnt.

Möchtet Ihr das Datenvolumen noch weiter erhöhen und das Maximum aus Eurem Tarif herausholen, lohnt es sich, Freunde zu haben. Denn mit der Freunde-werben-Freunde-Aktion könnt Ihr das Datenvolumen um bis zu 3 GB und weitere 100 GB für ein Jahr erhöhen. Geworbene zahlen dafür im ersten Monat keinen Cent. Außerdem könnt Ihr das 5G-Netz von Vodafone nutzen.

Weitere Infos zu den Aktionen erhaltet Ihr im nachfolgenden Abschnitt.

SIMon mobile: Der Tarif SIMon mobile flex im Überblick

Normalerweise stellen wir an dieser Stelle zunächst die speziellen Tarife für Neukunden vor. Allerdings bietet SIMon mobile nur den einen Tarif mobile flex an, daher möchten wir Euch diesen gerne ausführlich präsentieren. Vorab sei gesagt, dass Ihr bei allen Varianten eine Download-Bandbreite von maximal 50 MBit/s, 5G-Zugang und eine monatliche Kündigungsfrist erhaltet.

Wenn Ihr keinen Wert darauf legt, den Tarif direkt bei den Netzbetreibern wie Telekom oder o2 abzuschließen, dann könnte Euch das Portfolio von SIMon mobile durchaus zusagen. Neukunden erhalten derzeit einen Datenbonus von 100 GB, den Ihr ganz nach Belieben innerhalb von 12 Monaten verbrauchen könnt – eine Änderung der Laufzeit gibt es dennoch nicht.

Habt Ihr zudem noch bis zu drei Freunde, gibt es hier jedes Mal 1 GB obendrauf, wodurch Ihr für ein Jahr noch einmal 3 GB Inklusiv-Volumen mehr erhaltet. Zusätzlich gibt es noch einmal 100 GB on top, wenn Ihr mindestens drei Freunde geworben habt.

SIMon mobile flex Datenvolumen 12 GB 17 GB 27 GB Bandbreite 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Netz D2-Netz (Vodafone) D2-Netz (Vodafone) D2-Netz (Vodafone) 4G/5G 4G und 5G 4G und 5G 4G und 5G Allnet-Flat Ja Ja Ja EU-Roaming Kostenlos Kostenlos Kostenlos Mindestlaufzeit Monatlich kündbar Monatlich kündbar Monatlich kündbar Anschlussgebühr keine keine keine Aktion 100 GB zusätzliches Datenvolumen für 12 Monate 100 GB zusätzliches Datenvolumen für 12 Monate 100 GB zusätzliches Datenvolumen für 12 Monate Monatliche Kosten ab 8,99 € ab 11,99 € ab 16,99 € Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

In der Regel bekommt Ihr von verschiedenen Anbietern feste monatliche Gebühren vorgegeben. Bei SIMon ist es wichtig, von welchem Anbieter Ihr Eure Rufnummer importiert – und ob Ihr dies überhaupt tut. So können beispielsweise ehemalige Kunden von 1&1 die günstigste Variante bereits ab 8,99 Cent erhalten, während etwa Kunden der Telekom mit 14,99 Euro monatlich zur Kasse gebeten werden. Probiert es also am besten auf der SIMon-Startseite* selbst aus, welches Angebot für Euch in Frage kommt.

SIMon mobile nutzt das D2-Netz von Vodafone und bietet VoLTE sowie – wichtig für die Urlaubszeit – EU-Roaming. Mittlerweile könnt Ihr auch das 5G-Netz nutzen, allerdings nur, wenn es auch verfügbar ist. Zusätzlich bekommt Ihr eine Allnet-Flat, die Ihr monatlich kündigen könnt. Außerdem Zahlt Ihr keine Anschlussgebühr. Tarif-Bundles mit Smartphone bietet SIMon mobile übrigens nicht an.

SIMon mobile: Das ist die Vertragspause

Die Vertragspause* von SIMon mobile ist ein spannendes Feature. Solltet Ihr gerade keinen Tarif-Bedarf haben, könnt Ihr den Vertrag für bis zu drei Monate stilllegen. Dadurch zahlt Ihr keine monatliche Grundgebühr, könnt allerdings auch nicht im Internet surfen oder die Vorteile der Allnet-Flat nutzen. Müsst Ihr dennoch telefonieren oder eine SMS schicken, kosten diese Euch 29 Cent pro Minute beziehungsweise pro Nachricht.

Um die Vertragspause zu beantragen, müsst Ihr zuerst einen aktiven Vertrag besitzen und Euch anschließend in das Kundenportal* einloggen. Hier wählt Ihr den Reiter "Vertrag", und schon könnt Ihr die Pause einlegen. Diese beginnt dann zum ersten des folgenden Kalendermonats. Für mehr Informationen schaut Ihr am besten auf die Hilfeseite rund um die Vertragspause* auf der Website des Anbieters.

SIMon mobile: Fragen und Antworten

Wie erreiche ich den Kundenservice?

Den Kundenservice erreicht Ihr von Montag bis Sonntag 07:00 Uhr bis 23:00 Uhr unter der Rufnummer 0800 503 5491. Um Euren SIMon-mobile-Tarif zu buchen, könnt Ihr zudem die Rufnummer 0800 505 4522 wählen. Dort hilft Euch ein/e Mitarbeiter:in dann mit Euren Fragen rund um das Angebot weiter.

Solltet Ihr lieber schriftlich kommunizieren wollen, könnt Ihr dies über das Kontaktformular tun. Füllt hierzu einfach die entsprechenden Daten aus, und schon befindet sich Euer Anliegen bei den Servicemitarbeitern von SIMon mobile. Die meisten Fragen rund um den Tarif mobile flex findet Ihr übrigens bereits auf der übersichtlichen Hilfeseite des Anbieters.

Welches Netz nutzt SIMon mobile?

SIMon mobile setzt bei seinem Prepaid-Tarif auf das Vodafone-Netz.

Kann ich meinen SIMon-mobile-Tarif als eSIM nutzen?

Zum jetzigen Zeitpunkt im Mai 2022 gibt es noch keine Möglichkeit, eine eSIM zu beantragen.

Gibt es aktuell Störungen bei SIMon mobile?

SIMon nutzt das D2-Netz von Vodafone. Um herauszufinden, ob aktuell Störungen vorliegen, schaut doch am besten auf allestörungen.de vorbei.

Wie kann ich meinen SIMon-mobile-Vertrag kündigen?

Neben der Möglichkeit, Euren Vertrag zu pausieren, könnt Ihr natürlich auch direkt kündigen. Dafür habt Ihr verschiedene Möglichkeiten. Zum einen findet Ihr im Kundenbereich einen entsprechenden Button am Ende der Seite. Anschließend wird Eure Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt bearbeitet.

Alternativ könnt Ihr eine Kündigung über das Kontaktformular beantragen oder einfach einen Brief an SIMon mobile schicken. Die Adresse dafür lautet:

SIMon mobile, Postfach 10 02 65, 16285 Schwedt

Wie funktioniert die Rufnummernmitnahme bei SIMon mobile?

Die Portierung Eurer Rufnummer ist für SIMon mobile ein großes Thema. Denn Ihr erhaltet im besten Fall eine Vergünstigung auf den neuen Tarif und könnt somit richtig Geld sparen. Um die Rufnummer mitzubringen, müsst Ihr lediglich einen Vertrag mit Eurer alten Telefonnummer abschließen und auswählen, ob Ihr die bestehende Nummer bis zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder nach Ablauf des alten Vertrages portieren möchtet.

Eine Checkliste zur Rufnummernmitnahme findet Ihr übrigens auf der Website des Anbieters. Dort könnt Ihr Euch in Ruhe durchklicken und prüfen, dass Ihr nichts vergessen habt.

Gibt es 5G bei SIMon mobile?

Ja. Der Anbieter ermöglicht seit dem 28. September 2023 die Nutzung des 5G-Netzes von Vodafone. Dabei ändert sich allerdings nichts an der Download-Bandbreite.

Gibt es den Tarif von SIMon mobile mit Handy?

Nein, aktuell bietet SIMon mobile keine Kombination aus seinem Prepaid-Tarif in Verbindung mit einem Handy an.

Habt Ihr persönliche Erfahrungen mit SIMon mobile gemacht, die Ihr mit der NextPit-Community teilen möchtet? Habt Ihr besondere Angebote oder Tricks herausgefunden? Wir freuen uns auf Euer Feedback in den Kommentaren!