AirTags-Alternative bei Aldi? GPS-Tracker im Doppelpack für nur 25 €

Ob der Koffer unterwegs vermeintlich verloren geht oder Ihr Euer Auto im Parkhaus oder dem innerstädtischen Park-Labyrinth sicher wiederfinden wollt. Hierfür sind GPS-Tracker das Gerät der Wahl. Apples AirTags gelten als der Goldstandard – zumindest für iPhone-User.

Wer einen originalen AirTag brauchen kann, muss hier aktuell circa 30 Euro pro Stück ausgeben. Eine deutlich billigere Alternative gibt’s gerade bei Aldi. Ja, richtig gelesen. der Lebensmittel-und-mittlerweile-viel-mehr-Discounter hat im Online-Shop gerade solche smarten Tracker im Angebot.

Zwei “Smart Tag Pro” der Marke Maginon kosten dort gerade 24,99 Euro und sind damit um 50 Prozent gegenüber der UVP reduziert. Im Grunde gilt also: Zwei kaufen, eins bezahlen.

GPS-Tracker kompatibel mit Apples “Wo ist?”

Verfügbar sind die Smart Tags aktuell nur noch in weiß, die schwarze Version ist schon ausverkauft. Kompatibel sind die Tags, die Ihr ins Reisegepäck legen oder an den Autoschlüssel hängen könnt, unter anderem mit Apples “Wo ist?”-App, für Android steht die Anwendung des Herstellers, die “Maginon Smart Home”-App zur Verfügung.

Per Knopfzelle angetrieben, verraten die Smart Tags Euch genau, wo sie gerade sind oder wo sie im Zeitverlauf gewesen sind. So erhaltet Ihr eine genaue Aufzeichnung des Wegs eines möglicherweise verlorenen Gegenstands oder zumindest seinen letzten bekannten Aufenthaltsort. Durch Integration ins Apple-Netzwerk ist hier keine Unterstützung via Mobilfunk nötig – solange immer genügend iPhones irgendwo in der Nähe sind und waren.

Unter Android ist so eine weltweite Echtzeit-Nachverfolgung in Ermangelung eines anzapfbaren Systems nicht möglich. Hier bekommt Ihr immerhin einen Hinweis auf den letzten Standort Eures Geräts.

Die Tags selbst sind klein und leicht und passen nahezu überall rein. Mit 4,4 x 4,4 x 8 Zentimetern und neun Gramm Gewicht sind sie sicht- und greifbar, aber fallen nicht zur Last. Die Laufzeit bis zum Wechseln der Knopfzelle beträgt laut Hersteller ein Jahr.

So gut ist das Angebot bei Aldi

Vor allem im Vergleich zu Apples AirTags lohnt sich das Angebot von Aldi rein preislich. Auch den Vergleich mit dem Samsung Galaxy Tag 2 (Test) muss die Aldi-Alternative nicht scheuen. Die kosten einzeln ab 20 Euro.

Wichtig ist aber, dass bei Aldi noch Versandkosten in Höhe von knapp 6 Euro hinzukommen. Insgesamt müsst Ihr also mit etwas mehr als 30 Euro rechnen. Das ist immer noch ein starker Deal! Drei Jahre Garantie gibt’s obendrauf.

Schwört Ihr auf originale AirTags oder passt Euch auch eine solche Alternative? Schreibt Eure Meinung in die Kommentare!