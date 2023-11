Samsung Galaxy SmartTag 2 im Test: Kauft nicht zu vorschnell!

Der Galaxy SmartTag 2 ist die zweite Generation der Smart-Tracker von Samsung. Er bietet einige Vorteile im Vergleich zu Konkurrenten wie Tile, Chipolo und sogar dem Apple AirTag. Doch selbst diese reichen uns nicht aus, um eine Empfehlung für das neue Modell auszusprechen. Lest im Folgenden, welche Vor- und Nachteile der SmartTag 2 hat, damit Ihr weder Schlüssel, Gepäck noch Eure Haustiere nicht verliert – und warum es wahrscheinlich besser ist, mit dem Kauf zu warten.

Der Galaxy SmartTag2 wird mit einem Werkzeug geliefert, das dem Werkzeug zum Öffnen des SIM-Fachs ähnelt, aber in diesem Fall dient es zum Auswerfen des Batteriefachs. Der Tracker verwendet Standard-CR2032-Batterien, die leicht zu finden und zu ersetzen sind. Samsung wirbt mit einer Laufzeit von bis zu 500 Tagen im Standardmodus, die mit dem in der SmartThings App verfügbaren Energiesparmodus auf bis zu 700 Tage verlängert werden kann.

Der Metallring lässt den Tracker größer aussehen, als er tatsächlich ist, denn er hat die Maße von zwei nebeneinander liegenden Schlüsselanhängern: 28,8 x 52,44 x 8,0 mm. Damit lässt er sich leicht mit Euren Schlüsseln oder in Eurer Tasche transportieren und wiegt mit weniger als 14 Gramm nicht zu viel, um ihn am Halsband Eures Haustiers zu befestigen.

Der Galaxy SmartTag 2 (oder SmartTag2) ist ein solide gebauter Tracker mit kompakten Abmessungen und einem großen Metallring, mit dem Ihr ihn an einer Tasche, einem Schlüsselring oder einem Halsband befestigen könnt. Außerdem ist er nach IP67 wasser- und staubgeschützt.

Einrichtung und Nutzung

Der SmartTag der zweiten Generation ist in zwei Farbvarianten erhältlich und unterstützt sowohl Bluetooth Low Energy mit mittlerer Reichweite als auch das präzisere Ultra-Wide-Band (UWB) des vorherigen SmartTag+ und des konkurrierenden AirTag.

Vorteile:

UWB-Tracking mit AR-Funktionen

Nachteile:

Funktioniert nur mit Samsung-Handys und -Tablets

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es mit Googles Find My Network kompatibel ist

Zunächst einmal ist der Zeitpunkt der Markteinführung des Galaxy SmartTag 2 wahrscheinlich einer der schlechtesten der letzten Zeit, denn Google hat sein eigenes Find-My-Device-Netzwerk bereits auf der Google I/O 2023 angekündigt. Das neue Netzwerk wird automatisch zum größten Tracking-Netzwerk und wird über ein Google-Play-Services-Update praktisch auf Milliarden von Android-Handys und -Tablets installiert.

Auf der IFA im September äußerte ein Vertreter von Chipolo seine Enttäuschung über Googles Verzögerung bei der Einführung des Netzwerks über die Smartphones hinaus. Dabei ist das Unternehmen seit einigen Monaten bereit, seine neue Point-Tracker-Familie* auf den Markt zu bringen.

Der Versuch, einen Galaxy SmartTag auf einem Nicht-Galaxy-Handy zu koppeln oder zu orten, führt zu Fehlern. / © nextpit

Ein weiterer Schwachpunkt des Samsung Galaxy SmartTag 2 ist, dass er nur mit Galaxy-Handys und -Tablets funktioniert, sowohl beim Pairing als auch bei der Ortung. Versucht Ihr, den Tracker mit der SmartThings App zu koppeln, die auf einem Pixel- oder Apple-Smartphone installiert ist, gibt es eine Fehlermeldung, die nicht umgangen werden kann. Ähnlich verhält es sich beim Versuch, einen SmartTag auf einem Smartphone einer anderen Marke zu orten: Die Meldung "Nicht unterstützt" wird angezeigt (siehe oben).

Habt Ihr ein Galaxy-Tablet oder -Telefon, ist die Einrichtung ganz einfach: Folgt den Standardschritten, um ein Gerät mit dem Samsung-Konto in der SmartThings-App zu koppeln. Die App erkennt den SmartTag 2 Tracker und führt Euch durch die erforderlichen Schritte - einschließlich eines Firmware-Updates.

Das Pairing des SmartTag 2 mit einem Samsung-Konto klappt schnell und einfach. / © nextpit

Später könnt Ihr jeden gekoppelten Tag in einen Namen umbenennen, den Ihr Euch leichter merken könnt, und ihn mit einem in der SmartThings-App registrierten Ort und Raum verknüpfen. Samsung bewirbt die letztgenannte Funktion als etwas, das es ermöglicht, den SmartTag mit Bixby zu verwenden, aber letztendlich zeigt es, wie der SmartTag 2 auf unnötig komplizierte Weise in das größere SmartThings-Ökosystem integriert ist.

Den SmartThings-Find-Bereich in der App zu finden, ist nicht kompliziert, aber der Tracker kann je nach Anzahl der mit dem Konto verbundenen Samsung-Geräte im Geräte-Tab vergraben sein. Alternativ könnt Ihr auch auf den Tab "Life" gehen, um zum Abschnitt "Finden" zu gelangen, der nicht nur für das Auffinden der mit dem Konto verbundenen SmartThings-Geräte zuständig ist, sondern auch für andere Galaxy-Handys, -Tablets und -Uhren.

Verloren und gefunden

Auf der Kartenoberfläche könnt Ihr den ungefähren Standort des SmartTags überprüfen und einige Funktionen aktivieren. Wenn Ihr Euch außerhalb der BLE-Reichweite des SmartTags befindet, könnt Ihr eine Navigationsroute dorthin festlegen, den Standortverlauf und sogar den Batteriestand überprüfen. Wenn sich das Smartphone in der Nähe des Trackers befindet, könnt Ihr einen Warnton auf dem SmartTag 2 abspielen, der laut genug ist, um ihn unter dem Sofa zu finden.

Alle Funktionen des SmartTag 2 werden über die SmartThings App aufgerufen. / © nextpit

Es gibt auch einen Lost Mode, der eine Nachricht an jeden sendet, der den SmartTag 2 per NFC scannt, mit der Möglichkeit, Kontaktinformationen zu hinterlegen.

Samsung verspricht, dass der SmartTag 2 jeweils nur von einem SmartThings-Konto geortet werden kann, unabhängig von den Familieneinstellungen in der SmartThings-App.

Das Unternehmen behauptet, dies sei eine Funktion zum Schutz der Privatsphäre, aber es macht es für ein Paar schwieriger, seine Haustiere zu orten oder das Telefon des Partners zu benutzen, um z. B. eine Tasche zu orten, wenn der Akku des eigenen Handys gerade platt ist. Der AirTag hatte ursprünglich die gleiche Einschränkung, aber mit iOS 17 wurde die Option hinzugefügt, einen Tag zwischen Profilen zu teilen.

Die SmartThings App hat eine weitere Einschränkung: Sie kann zwar unbekannte (Stalking-)Tags in Eurer Umgebung orten, aber nur Samsungs eigene SmartTags. Dieses Manko wird mit Googles Find My Network behoben, das auch die Option bieten wird, zu benachrichtigen, wenn ein unbekannter AirTag einem Android-Smartphone folgt.

Der volle Funktionsumfang des SmartTag 2 kann nur mit einem UWB-fähigen Telefon, wie dem S23 Ultra, freigeschaltet werden. / © nextpit

Augmented Reality

Aber genug der negativen Punkte. Für diejenigen, die in das Ökosystem von Samsung investiert haben, funktioniert der Galaxy SmartTag 2 zuverlässig. Besonders für diejenigen, die ein UWB-kompatibles Handy besitzen. Der Low-Power-Funkstandard kann genutzt werden, um einen SmartTag 2 in der Nähe genau zu finden. Ähnlich wie bei den iPhones mit dem AirTag zeigt die SmartThings-App innerhalb der UWB-Reichweite die ungefähre Entfernung und Position des Tags an.

Die UWB-Unterstützung ermöglicht es, mit einem unterstützten Telefon einen SmartTag 2 in der Nähe zu lokalisieren. / © nextpit

In unseren Tests war die Fehlermarge niedriger als ein halber Meter, selbst wenn einige AirTags, Apple- und Google-Handys mit UWB-Funk in der Nähe waren. Und wie bereits erwähnt, könnt Ihr einen Alarmton auslösen, um den SmartTag 2 zu orten.

Augmented Reality ist ein netter Bonus gegenüber der normalen UWB-Ortungsfunktion. Sorry für die unscharfe Aufnahme! / © nextpit

Die AR-Ortung ist noch als Beta-Funktion gekennzeichnet, hat aber in unseren Tests genauso gut funktioniert. Der ungefähre Standort des SmartTag 2 wird mit einer Kugel aus Punkten über der Kameraaufnahme eingeblendet. Um ehrlich zu sein, bietet sie im Moment keinen Vorteil gegenüber der Standard-Ortungsfunktion, aber wir vermuten, dass sie für einige Sammy-Fans ein netter Partytrick darstellt.