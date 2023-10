Samsung Galaxy Tab S9 und Buds jetzt in der Fan-Edition

Samsung Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+

Um die Kosten niedrig zu halten, ist das Samsung Galaxy Tab S9 FE mit einem IPS-LCD-Bildschirm ausgestattet, der eine ordentliche Bildwiederholrate von 90 Hz und eine FHD-Auflösung bietet. Das kleinere Tablet, das Galaxy Tab S9 FE hat ein 10,9-Zoll-Panel, das Plus-Modell ein 12,4 Zoll großes Display. Beide sind mit dem Samsung S-Pen kompatibel, mit dem Ihr Notizen machen und zeichnen könnt.

Was das Design angeht, so teilt das Galaxy Tab S9 FE den neuen einheitlichen und minimalistischen Look mit dem Standard Galaxy Tab S9 (Vergleich). Außerdem sind sie IP68-zertifiziert, was bedeutet, dass Ihr beide Tablets mit in die Badewanne nehmen könnt, während Ihr Eure Lieblingsserie anschaut. Wenn nicht, müsst Ihr Euch zumindest keine Sorgen mehr machen, dass die Tablets und der Stylus-Stift im Regen durchnässt werden.

Das Samsung Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ sind wasserfest und mit dem S Pen kompatibel. / © Samsung

Ihr findet einen 12-MP-Frontkamera im Querformat und einen primären 8-MP-Image-Sensor auf der Rückseite. Das Galaxy Tab S9+ hingegen verfügt über eine zusätzliche 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera auf der Rückseite.

Das Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ werden von Samsungs hauseigenem Exynos-1380-Chipsatz angetrieben, der auch in der Mittelklasse sehr beliebten Samsung Galaxy A54 zum Einsatz kommt. Ergänzt wird der Chip durch 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB internen Programmspeicher. Dieser kann optional mit einer microSD-Karte erweitert werden.

Der Akku des kleineren Tab S9 FE hat eine Kapazität von 8.000 mAh, die für 18 Stunden Videowiedergabe ausreichen sollen. Das Galaxy Tab S9+ verfügt über einen größeren Akku mit 10.000 mAh und einer Laufzeit von 20 Stunden. Samsung verbessert dieses Mal auch die Schnellladefunktion, da die Tablets 45 W unterstützen.

Samsung Galaxy Buds FE

Die Galaxy Buds FE sind die ersten kabellosen In-Ear-Kopfhörer unter dem FE-Branding (Fan Edition) von Samsung. Diese preisgünstigen In-Ears verfügen über ein austauschbares Flügeldesign und berührungsempfindliche Bedienelemente an den Ohrhörern. Die wasserdichten IPX2-Kopfhörer werden in den Farben Weiß und Schwarz angeboten.

Die Samsung Galaxy Buds FE verfügen über ANC und haben ein Flügelspitzen-Design. / © Samsung

Überraschenderweise verfügen die Galaxy Buds FE trotz ihres günstigen Preises über ANC (Active Noise Cancelling). Es ist nicht bekannt, welche Audiotreiber sie haben, aber sie unterstützen die Bluetooth-Codecs AAC und SBS und haben eine bescheidene Hördauer von 6 Stunden, die mit der Ladehülle auf 21 Stunden verlängert werden kann.

Samsung Galaxy Tab S9 FE und Galaxy Buds FE: Preise und Erscheinungsdatum

Samsung hat das Galaxy Tab S9 FE in den USA für 449 US-Dollar und in Europa für 529 Euro für das Basismodell gelistet. Wenn Ihr den Speicherplatz verdoppeln wollt, müsst ihr 70 US-Dollar mehr ausgeben. Das Galaxy Tab S9 FE+ beginnt bei 699 Euro mit 128 GB Speicherplatz. Die Samsung Galaxy Buds FE sind für 109 Euro erhältlich.

In den USA wird die 2023-Galaxy-FE-Serie ab dem 5. Oktober bei den Mobilfunkanbietern und für Vorbestellungen erhältlich sein. Hoffen wir, dass Deutschland zeitnah mit den Produkten der Fan-Edition ausgestattet wird.