Wie Ihr den "Google Pixel 8"-Launch-Event sehen könnt

Google veranstaltet heute, am Mittwoch, dem 4. Oktober, sein nächstes großes Pixel-Event mit dem typischen Titel "Made by Google". Hier erfahrt Ihr, was Ihr neben dem bereits bestätigten Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro und der Google Pixel Watch 2 von der Keynote erwarten und wie Ihr die Veranstaltung aus der Ferne verfolgen könnt.

Wann wird der Google-Pixel-Event starten?

Letzten Monat kündigte Google an, dass der Pixel Showcase in New York City stattfinden wird. Die Veranstaltung wird um 10 Uhr Ortszeit, beziehungsweise 16:00 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Wie Ihr den Google-Pixel-Event verfolgen könnt

Wie bei den meisten früheren Pixel- und Google-Neuvorstellungen wird es auch für das Herbst-Event einen Livestream auf der entsprechenden Google Eventseite und auf dem Made by Google YouTube-Kanal geben. Alternativ könnt Ihr Euch auf beiden Plattformen benachrichtigen lassen und den Termin in euren Kalender eintragen. Wir von nextpit haben es aber Euch auch dieses Jahr so einfach wie möglich gemacht und keine Kosten gespart, die Live-Übertragung hier auf unserer Seite einzubinden.

Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Obwohl viele Details über das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro bereits durchgesickert sind, gibt es immer noch genug Raum für Google, um seine Fans zu überraschen.

Was die bekannten Änderungen angeht, so wird die Pixel-8-Serie einen neuen Stil und Formfaktor erhalten. Die Geräte erhalten ein aktualisiertes Kameravisier und noch rundere Ecken im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen. Außerdem wird es neue Farben geben, die schon früher gesichtet wurden.

Google Pixel 8 / © Google

Die Displays der Pixel-Phones sollen heller und flacher sein als bisher. Das kleinere Pixel 8 hat mit 6,2 Zoll einen etwas kleineren Bildschirm und unterstützt jetzt eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Das Display des Pixel 8 Pro soll dagegen mit variableren Bildwiederholfrequenzen ausgestattet sein.

Auch bei der Kamera sind einige bemerkenswerte Verbesserungen zu erwarten. Beide Pixel-Smartphones werden den neuen 50-MP-Hauptsensor nutzen, der für hellere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen und einen besseren Dynamikumfang sorgen soll. Zudem soll die erwähnte Frontkamera im Punch-Hole-Design auf beiden Geräten mit einer 10,5-MP-Auflösung und Autofokus-Unterstützung für das Pro aufgefrischt werden, wie die Tippgeberin Kamila Wojciechowska uns berichtet hat.

Exklusiv für das Pixel 8 Pro gibt es eine 48-MP-Telekamera mit 5-fachem optischen Zoom. Zusätzlich verfügt das Pro über einen zusätzlichen Temperatursensor, der in der Rückkamera untergebracht ist, dessen genaue Funktionen jedoch bisher nicht bekannt sind.

Google Pixel 8 Pro / © Google

In den Bereichen Akku und Aufladen wird es wohl keine überzeugenden Änderungen geben. Im Inneren des Geräts wird jedoch ein Tensor-G3-Chipsatz mit einer Nona-Core-Prozessor-Konfiguration zum Einsatz kommen. Obendrein soll dieser Chip bessere maschinelle Lernfähigkeiten bieten, um die neuen Softwarefunktionen des Pixel 8 (Pro) zu unterstützen.

Google Pixel Watch 2

Google wird auf der Veranstaltung auch die Pixel Watch 2 ankündigen. Ausgehend von bereits durchgesickertem Material behält die nächste Generation der Google-Smartwatch das Aussehen ihres Vorgängers mit gewölbtem Glas weitgehend bei, könnte aber durch ein Aluminiumgehäuse leichter werden.

Eine notwendige Änderung betrifft das Innenleben der Uhr und die Gesundheits- und Fitnessfunktionen. Wie auf den geleakten Werbebildern zu sehen ist, wird die Pixel Watch 2 die biometrischen Sensoren mit Fitbits Uhren wie der Sense 2 teilen und einen eigenen Temperatursensor sowie einen neuen Auto-Workout-Modus bieten.

Die Pixel Watch 2 von Google erhält das gleiche gewölbte Glasdisplay. / © Google | edit by nextpit

Neue Farben und Funktionen der Google Pixel Buds Pro

Auch wenn es kein großes Highlight ist, sagte Google, dass es die Pixel Buds Pro in neuen Farben anbietet. Es ist geplant, die neuen Farben auf dem Event zusammen mit anderen Details zur Vorbestellung zu enthüllen.

Außerdem gibt es Berichte darüber, dass Google die Pixel Buds und Pixel Buds Pro mit verschiedenen verbessernden Funktionen ausstattet (Bericht). Laut 9to5Google gehören dazu die Gesprächserkennung, die die Buds automatisch in den Transparenzmodus schaltet, wenn Ihr zu sprechen beginnt, und das Hearing Wellness, das die richtige Lautstärke empfiehlt.

Android 14 Veröffentlichungstermin

Nachdem sich die Veröffentlichung von Android 14 für unterstützte Pixel-Smartphones und Googles erstes Pixel-Tablet (Test) verzögert hat, wird erwartet, dass das Unternehmen morgen die genaue Verfügbarkeit für das nächste große Update seines mobilen Betriebssystems bekannt gibt. In einem Forum eines Mobilfunkanbieters wurde sogar darauf hingewiesen, dass der Rollout noch am selben Tag des Events beginnen wird. Seid ihr schon gespannt?

Worauf freut Ihr Euch am meisten auf dem Pixel-Event? Glaubt Ihr, Google hat ein paar Überraschungen in petto? Teilt uns Eure Gedanken unten in den Kommentaren mit.