Die Google Pixel Watch 2 bekommt einen wichtigen Temperatursensor

Laut 9to5Google teilt sich die Pixel Watch 2 von Google den biometrischen Sensor mit der Fitbit Sense 2. Das wurde auch in den Teasern bestätigt, die das Unternehmen letzte Woche veröffentlicht hat: Die Pixel Watch 2 hat eine andere Anordnung von Komponenten auf der Unterseite als die ursprüngliche Pixel Watch (Test). Neben dem EKG- und dem üblichen PPG-Sensor verfügt sie vor allem über einen cEDA-Scanner für das Stressmanagement.

Wie der Temperatursensor auf der Google Pixel Watch 2 funktionieren soll

Außerdem soll die Pixel Watch 2 einen Temperatursensor enthalten. Es wurde nicht gesagt, welche Funktion er genau hat oder wie er in der Smartwatch genutzt wird. Man kann aber davon ausgehen, dass er in der Lage sein wird, die Hauttemperatur des Nutzers auf Anfrage zu ermitteln und mit verschiedenen Gesundheitsüberwachungsfunktionen, wie z. B. dem Menstruationszyklus für Frauen, zu verknüpfen.

Die Samsung Galaxy Watch 6 und Watch 5 verfügen ebenfalls über einen Temperatursensor, der aber erst in den letzten Tagen aktiviert wurde, um das Wohlbefinden der Nutzer:innen zu überwachen. Und neben der Pixel Watch 2 bekommt auch das Pixel 8 Pro ein Thermometer. Es bleibt jedoch unklar, ob die beiden Sensoren des Handys und des Wearables ähnlich funktionieren werden.

Wie die Fitbit Sense 2 hat auch die Google Pixel Watch 2 einen cEDA-Sensor eingebaut. / © Google | edit by nextpit

Andere Funktionen der Google Pixel Watch 2

Dieselbe Quelle erwähnte, dass es auch bei den Sicherheitsfunktionen der Pixel Watch 2 wichtige Verbesserungen geben wird. Es wird vermutet, dass die Pixel Watch 2 in der Lage sein wird, die medizinischen Daten des Trägers anzuzeigen, die für Rettungskräfte zugänglich sind, wenn ein verbundenes Pixel-Smartphone einen Autounfall oder einen ähnlichen Notfall erkannt hat.

Googles Sicherheitsfunktionen für Pixel-Smartphones werden auch auf die Pixel Watch 2 übertragen. So wird unter anderem die Weitergabe Eures Standorts an vorgegebene Kontakte über die Uhr unterstützt. Das Gleiche gilt für den Safety Check, bei dem ein Kontakt die Erlaubnis erhält, Euren Aufenthaltsort und Status zu überprüfen. Wenn Ihr nicht antwortet, kann die Uhr Euren aktuellen Standort an den Kontakt senden und einen Notruf absetzen.

Dabei handelt es sich um die gleiche Funktion, die Apple mit iOS 17 auf dem iPhone eingeführt hat: Check In der Name. Allerdings hat der iPhone-Hersteller sie in die Nachrichten-App integriert.

Google wird die Pixel Watch 2 mit dem gleichen gewölbten Glasdisplay ankündigen. Es wird jedoch erwartet, dass die neue Smartwatch von einem effizienteren und schnelleren Snapdragon-W5-Chipsatz angetrieben wird und über eine schnellere USB-Ladegeschwindigkeit verfügt.

Welche anderen Spezifikationen oder Funktionen würdet Ihr Euch von der neuen Google Pixel Watch 2 am meisten wünschen?