Google Pixel 8a: Prozessor enttäuscht bei erstem Benchmark-Test

Es wird erwartet, dass Mountain View im Oktober das Google Pixel 8 und das Google Pixel 8 Pro präsentieren und unmittelbar danach auf den Markt bringen wird. Beide Pixel-Phones sind die ersten Geräte, die mit dem neuen hauseigenen Tensor-G3-SoC ausgestattet werden. Es überrascht nicht, dass dies derselbe Prozessor sein wird, der das unter dem Codenamen "Akita" bekannt gewordene preiswerte Google Pixel 8a im kommenden Jahr antreiben wird.

Google Pixel 8a: Benchmark-Ergebnisse des Tensor-G3-Prozessor

Was die Leistung des System on a Chip (SoC) angeht, so zeigt ein frühes Geekbench 5 Benchmark-Ergebnis, dass das Google Pixel 8a mit einem untertakteten Tensor G3 ausgestattet ist. Das Nona-Core-CPU-Setup verwendet offenbar einen Cortex-X3-Hauptkern, der mit 2,91 GHz taktet, sowie vier Leistungskerne mit einer maximalen Taktrate von 2,37 GHz und vier Effizienzkerne mit jeweils 1,7 GHz.

Die etwas geringeren Taktraten dieser Kerne könnten erklären, warum die Punktzahl im Benchmark-Test mit 1.218 Punkten für einen Kern und 3.175 Punkten für mehrere Kerne im Vergleich zu einem separaten Tensor-G3-Ergebnis recht niedrig ist. Die Auflistung deutet jedoch darauf hin, dass sich dies im Laufe der Zeit noch ändern kann und wir letztendlich höhere Werte sehen. Es ist auch unklar, ob Google sich tatsächlich beim endgültigen Pixel 8a für dieses Setup entscheidet.

Die Benchmark-Ergebnisse des Google Pixel 8a mit seinem Nona-Core-Tensor-G3-Chip. / © GeekBench

Der Tensor G3, der sich die Architektur mit dem Exynos 2400 von Samsung teilt, scheint im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 2 in der Multicore-Wertung unterdurchschnittlich abzuschneiden. Zum Vergleich: Der letztgenannte Prozessor erreichte in unserem Test des OnePlus 11 durchschnittlich 1.100 Punkte im Single-Core und 4.800 Punkte im Multi-Core-Test. Trotzdem ist es noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, bevor wir das Gerät selbst getestet haben.

Alternativ könnt Ihr in unserem Flaggschiff-SoC-Vergleich nachlesen, wie die aktuellen Chipsätze der verschiedenen Marken zueinander abschneiden.

Abgesehen vom Chipsatz ist nur sehr wenig über das Google Pixel 8a bekannt. Wir gehen davon aus, dass es einige Funktionen und Spezifikationen vom Pixel-8-Basis-Modell übernehmen wird, darunter das gerüchteweise verbesserte Hauptkameramodul, das überarbeitete Design und die optimierte Kameraoberfläche.

Was würdet Ihr an Googles Pixel 8a verbessern? Wünscht Ihr Euch eine zusätzliche Tele-Kamera? Vielleicht ein größeres Display? Schreibt uns gern Eure Wünsche in die Kommentare unten.