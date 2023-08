Apple iPhone 15 Pro: Wie bunt treibt es Cupertino dieses Jahr?

Es ist Tradition, dass Apple jedes Jahr eine neue Farbe vorstellt, die exklusiv für das iPhone-Pro-Duo kreiert wurde. So gab es letztes Jahr etwa ein spezielles Lila für das iPhone 14 Pro (Test) . Während der iPhone-Event im nächsten Monat stattfinden soll, haben wir bereits Details zu den ausgewählten Farben für das iPhone 15 Pro entdeckt, darunter ein Grauton und ein einzigartiges Dunkelblau.

Neue Farben für das Apple iPhone 15 Pro

Es wird spekuliert, dass das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max in neuen grauen und blauen Farben erscheinen werden, so zumindest das meist durch interne Quellen gut informierte Magazin 9to5Mac. Da heißt es aktuell, dass die erste Farbe Titan Gray heißen wird, um das Titan-Gehäuse der beiden Geräte zu unterstreichen. Sie wird es auch sein, welche die seit Jahren angebotene goldene Standardvariante des iPhones ersetzen wird.

Ein Rendering zeigt, dass die Farbe auf dem Gerät eher ein mattes Grau auf dem Glaspanel und ein helleres Finish auf dem Titangehäuse sein wird. Allerdings ist dies kein offizielles Bild der Farbvariante und könnte in der Realität noch anders aussehen.

Render des angeblichen Apple iPhone 15 Pro in der neuen Farbe Titangrau. / © 9to5Mac

Andererseits soll ein spezielles Blau die neue Sondervariante für das iPhone 15 Pro sein. Der Farbton soll das derzeitige tiefe Lila des Vorgängers ersetzen. Hier gibt es jedoch noch keinen genauen Namen für die Farbe, sodass sie mit der grauen Farbe in einem Boot sitzt. Gleichzeitig wurden als weitere Farboptionen für das iPhone 15 Pro (Max) Spacegrau und Silber genannt.

Die Basis-Modelle des Apple iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen in den Farben Pink, Gelb, Grün, Schwarz und Blau erscheinen. Es wurde auch gemunkelt, dass sie ähnlich wie die Pro-Modelle ein mattes Glas auf der Rückseite haben werden, aber es wird erwartet, dass sie ein Aluminiumgehäuse anstelle des robusteren Titans unterscheidet.

Apple iPhone 15 Spezifikationen und Erscheinungsdatum

Aktuellen Informationen zufolge wird das Apple iPhone 15 Pro von einem Apple A17 Bionic Chipsatz angetrieben, der mit 6 oder 8 GB RAM und einem größeren Speicher ausgestattet sein wird. Das Pro Max wird vermutlich mit einer neuen Periskop-Kamera aufwarten, während beide Pro-Modelle über eine neue programmierbare Aktionstaste verfügen werden.

Die gesamte iPhone-15-Serie wird von einem Lightning-Anschluss auf USB-C umgestellt und jede Farbvariante erhält ein passendes geflochtenes Datenkabel. Ein kürzlich aufgetauchter Leak legt nahe, dass das iPhone 15 Pro die Vorteile des Thunderbolt 3.0 oder 4.0 Anschlussstandards nutzen könnte.

Es wurde ebenfalls berichtet, dass das Cupertino an einem besonderen Event am Dienstag, dem 12. September arbeitet, bei dem höchstwahrscheinlich auch die iPhone-15-Serie vorgestellt wird. Die Vorbestellung sollte ein paar Tage oder eine Woche danach beginnen und die Verfügbarkeit wird in Kürze folgen.

Affiliate Angebot Apple iPad mini 6 (2021)

Was denkt Ihr über die Farbauswahl des iPhone 15? Teilt uns Eure Meinung mit und verratet uns in den Kommentaren, welche Farben Ihr gerne sehen würdet.