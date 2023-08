Apple iPhone 15 Pro: Noch mehr Speicher für mehr Geld

Neue Speicheroptionen für das Apple iPhone 15 Pro

Apple hat das iPhone 14 (Test) mit einem Speicher von mindestens 128 GB angeboten, der beim Standard-iPhone auf 512 GB und beim Pro auf bis zu 1 TB erweitert werden kann. Wenn man den neuesten Berichten Glauben schenken darf, plant Apple, das iPhone 15 Pro mit dem doppelten Basis- und Maximalspeicher der Vorgängermodelle auf den Markt zu bringen, also mit 256 GB als kleinste und 2 TB als größte Option.

Gleich zwei voneinander unabhängige Quellen untermauern diese Behauptung. Im ersten Fall stammt die Aussage von dem südkoreanischen Leaker yeux1122, der auf Naver die Information gepostet hat, dass das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max-Duo 2 Terabyte als oberste Option erhalten werden. Dieser Leak soll nach eigenen Aussagen von einem Apple-Zulieferer stammen.

Im zweiten Fall spricht ein Tippgeber auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo ebenfalls davon, dass Apple den maximal konfigurierbaren Speicher für die iPhone-15-Pro-Modelle erhöht. Was den 256 GB großen Speicher betrifft, so verbindet die Quelle das mögliche Upgrade mit der bevorstehenden Preiserhöhung.

Der Display- und Designvergleich zwischen dem Apple iPhone 14 Pro und dem iPhone 15 Pro zeigt dünnere Ränder beim Letzteren. / © 9to5Mac

Apple iPhone 15 Pro: Preise und technische Daten

Apropos Kosten: Es gibt noch keine genauen Angaben darüber, wie viel das Apple iPhone 15 Pro im Einzelhandel kosten wird. Es wurde jedoch bereits berichtet, dass das größere iPhone 15 Pro Max im Vergleich zum iPhone 14 Pro Max (Test) bis zu 100 US-Dollar kosten könnte. Die jüngste Bewegung scheint darauf hinzudeuten, dass auch das kleinere iPhone 15 Pro den gleichen Preissprung erleben könnte.

Das angebliche Design des Apple iPhone 15 Pro: Knöpfe und ein Kamerabuckel wurden gesichtet. / © 9to5Mac

Was die Authentizität angeht, so müssen prominente Quellen und Leaker diese Prognosen noch bestätigen oder gegebenenfalls widerlegen. Es ist wahrscheinlich, dass wir erst in den kommenden Tagen oder mit dem Näherrücken des Herbst-Events von Apple alles über das Speicher-Upgrade zuverlässig bestätigen können.

Neben dem Speicher soll das Apple iPhone 15 Pro auch eine programmierbare Aktionstaste und ein robusteres Gehäuse aus Titan haben. Die beiden Modelle werden mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein – ähnlich wie die Basis-Modelle. Ein schnellerer A17-Bionic-Chipsatz soll auch die interne Hardware anführen. Auch auf der Vorderseite gibt es weitere Verbesserungen: So sollen dünnere Ränder und leicht gebogene Kanten zu einer verbesserten Optik führen.

Affiliate Angebot Apple iPad mini 6 (2021) Mit 64 GB internen Speicher Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr von den iPhones mit satten zwei Terabyte Speicherplatz? Ist das ein Overkill aus Cupertino? Und ist es für Euch in Ordnung, dass iPhones für mehr Speicher teurer werden? Teilt uns Eure Antworten in den Kommentaren mit.