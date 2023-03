Apple A17 Bionic: iPhone-15-Pro-Prozessor in einem ersten Benchmark gesichtet

Es wird erwartet, dass Apple das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max noch in diesem Jahr mit dem A17-Bionic-Chipsatz ausstatten wird. Der neue Prozessor wurde jetzt angeblich in einem ersten Benchmark-Test gesichtet, was möglicherweise verrät, wie schnell das SoC (System on a Chip) im Vergleich zum aktuellen iPhone-Prozessor ist.

Der Apple-A17-Bionic-Chip taucht in einem ersten Benchmark-Test auf.

Der A17-Chip ist um 35 Prozent effizienter ist als der A16 Bionic.

Laut Test ist der nächste iPhone-Chip um bis zu 20 Prozent schneller als sein Vorgänger.

Der Apple-A17-Bionic dürft exklusiv für das iPhone 15 Pro und Pro Max vorgesehen sein.