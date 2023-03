Xiaomi Redmi Buds 4 Lite zum heutigen Verkaufsstart nochmal günstiger

Redmi Buds 4 Lite: Preiswerte In-Ear-Kopfhörer starten in den globalen Verkauf

Nachdem Xiaomi die mit 35 Euro sehr preiswerten Redmi Buds 4 Lite im Heimatland in vier Farben präsentiert hat, hat man sich nun auch entschlossen in Deutschland seinen Einstand zu feiern. Zwar mangelt es der Auswahl der in China erhältlichen grünen Farbe, aber die will ja eh keiner. Die gerade einmal 32,24 x 18,22 x 19,63 mm großen und 3,92 g (pro Ohrhörer) leichten In-Ear-Kopfhörer bieten direkt ab Werk einen Staub- und Wasserschutz nach IP54. Zählt man das 55,6 x 47,3 x 22,2 mm Ladeetui noch dazu, kommt man auf ein Kampfgewicht von 35 g.

In China gibt es die Xiaomi Redmi Buds 4 Lite zusätzlich in Grün. / © Redmi

Laut Xiaomi sollen die zwei 12 mm dynamischen Treiber für erstklassige und zuverlässige Klangqualität mit geringer Verzerrung, satteren Bässen und klarere Höhen sorgen. Dank Google Fast Pair sind die Ohrstöpsel auch recht flott mit Eurem Smartphone verbunden. Es gibt sogar auf künstliche Intelligenz basierende Geräuschunterdrückung. Jedoch nur bei Telefonaten, sodass selbst in den lauten Umgebungen, Euer Gesprächspartner genau erfasst und Nebengeräusche effektiv reduziert werden können. Für eine ANC-Technologie müsst ihr dann doch ein wenig tiefer in die Tasche greifen.

Natürlich haben die Redmi Buds 4 Lite auch eine praktische Touch-Steuerung an den Seiten, wo je nach Häufigkeit des "Tippens" die Musik gestartet, pausiert, zum nächsten Titel geskippt, Anrufe entgegengenommen werden kann und die Latenz aktiviert werden kann. Denn es gibt einen speziellen Latenz-Modus, mit dem Zocker akustisch nicht hinterher hängen. Zu guter Letzt noch die Laufzeit, welche von Xiaomi für die Redmi Buds 4 Lite mit bis zu 5 Stunden angegeben wird. Im Zusammenhang mit dem Ladecase kommt Ihr dann auf autarke 20 Stunden Musikgenuss.

Wie eingangs erwähnt gewährt Euch Xiaomi auf seinem Online-Shop 30 Tage lang einen Rabatt. Dann gibt es die 34,99 Euro günstigen für nur 29,99 Euro. Also nicht lange fackeln, zugreifen ist angesagt!