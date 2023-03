Google Pixel 8 Pro: Erste Bilder zeigen leichtes Facelifting mit Quad-Kamera

Google Pixel 8 und 8 Pro mit ersten Teasern zur Google I/O 2023

Das Display des Google Pixel 8 Pro wird kleiner und flacher. / © OnLeaks | edit by NextPit

Läuft es so wie im vergangenen Jahr, dann wird Google vermutlich auf seiner hauseigenen Entwicklerkonferenz am 10. Mai 2023 nicht nur das Pixel 7a präsentieren, sondern auch erste Teaser des Pixel 8 und Google Pixel 8 Pro zeigen. Der tatsächliche Verkaufsstart der beiden Flaggschiff-Modelle findet dann aber erst im Oktober 2023 statt. So verwundert es auch nicht, dass der bekannte französische Tippgeber Steve Hemmerstoffer, bzw. Steve H.McFly. Der unter dem Pseudonym OnLeaks agierende Informant gilt in der Szene als sehr glaubwürdig, sodass wir auch den neuesten 5K-Render-Bildern vertrauen dürfen, welche an das indische Vergleichsportal "SmartPrix" exklusiv verkauft wurden.

Das von Steve in Auftrag gegebene Rendermaterial basiert auf den originalen CAD-Skizzen, welche sich im schlechtesten Fall auf den letzten Metern noch einmal leicht verändern können. Dennoch lässt sich bereits erkennen, dass es – wie aus der Automobilbranche bekannt – ein leichtes "Facelifting" gegeben hat. So ist unter anderem das 6,52 Zoll große OLED-Display noch flacher und vor allen deutlich kleiner zum Google Pixel 7 Pro geworden. Hier sind es 6,7 Zoll in der Diagonale. Optisch wirkt es, als ob auch der Rand um das Display schmaler geworden ist, was der Leaker auf seinem Twitterkanal jedoch vehement dementiert.

Und plötzlich waren es vier Kamera-Sensoren

Vier anstelle drei Kamera-Sensoren! / © OnLeaks | edit by NextPit

Auf der Rückseite fällt uns direkt die neue Kameraanordnung auf. Zwar bleibt sich Mountain View dem im oberen Drittel markanten Kamerasteg treu, der komplett von der linken zur rechten Seite ragt, dennoch sind drei Kameras nur direkt in ein bündig abschließendes Oval eingefasst. Rechts außen nach wie vor das LED-Blitzlicht, diesmal jedoch mit einem vierten Kamera-Sensor darunter.

Ungeklärt ist bislang, ob es sich hierbei um eine vollwertige Kamera handelt. Unsere Leser würden ja gern an dieser Stelle eine 2-MP-Makrokamera sehen (Spaß). Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Mountain View einen Autofokus-Lasersensor verbaut, ähnlich dem von uns getesteten Samsung Galaxy S23 Ultra. Alternativ könnte es sich auch um eine Version des LiDAR-Scanners handeln, der im iPhone 14 Pro (Test) und im Sony Xperia 1 IV (Test) zur Tiefenmessung zum Einsatz kommt. Bei dem restlichen Setup handelt es sich von links nach rechts um eine Ultra-Weitwinkel-, der Haupt- und einer Periskop-Kamera.

Sieht so das Google Pixel 8 Pro aus? Steve Hemmerstoffer sagt ja! / © OnLeaks | edit by NextPit

Die restlichen Komponenten des 162,6 × 76,5 × 8,7 mm großen Google Pixel 8 Pro scheinen zum Vorgänger unverändert: Die Lautstärkewippe und die Power- und Standby-Taste befinden sich auf der rechten Seite und der USB-Type-C-Anschluss befindet sich zwischen zwei Lautsprechergittern an der Unterseite. Wir erwarten auf den beiden Pixel-8-Phones Android 14, welches somit seinen Einstand feiert. Erste Developer Previews haben wir uns ja bereits vorgenommen. Ebenfalls wird Google mit Sicherheit einen Google Tensor G3 präsentieren. Das SoC (System on a Chip) wird wohl auch in diesem Jahr in enger Zusammenarbeit mit Samsung entstehen.

Gefällt Euch das flachere und leicht aktualisierte Design des Google Pixel 8 Pro? Teilt es uns in den Kommentaren mit. Wir sind gespannt.