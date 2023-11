Starke Aktion: Spart bei diesem Saugroboter mit Wischfunktion 230 Euro!

Affiliate Angebot iRobot Roomba Combo j7+

Lohnt sich das Angebot zu diesem Preis?

Auf dem Papier ist der iRobot Roomba Combo j7+ ein solider Saug- und Wischroboter. Der Putz-Roboter hat zwei Seitenbürsten und eine Wischplatte in petto. Dank des sogenannten "PrecisionVision-Navigationssystems“ erkennt der Putz-Roboter Gegenstände und im Weg befindliche Möbel frühzeitig und umkurvt diese.

Abgefahren ist zudem, dass iRobot das Anheben der Wischplatte besonders ernst nimmt und der Roboter die Wischplatte bis auf die Oberseite anlegt. Ob nun extravagant oder nicht: Eure Teppiche bleiben vor der Wischplatte verschont. Die maximale Akkulaufzeit gibt iRobot mit 120 Minuten an. Schafft der Saugroboter seine Putz-Tour nicht in einem Zug schafft, fährt er an die Station zum Betanken zurück und vollendet seine Arbeit in Anschluss. Die Basisstation verfügt über eine Ansaugfunktion.

Als Steuerungsmöglichkeit steht Euch die App zur Verfügung. Hier legt Ihr die von Euch gewünschte Saugkraft und Wasserdurchflussrate ein. Zudem entscheidet Ihr, ob der Roboter nur saugen soll, oder den Wischvorgang parallel durchführen soll. In der App steht es Euch frei, Pläne für sämtliche Räume festzulegen und wie der Roomba seine Arbeit ausführen soll.

Schließlich könnt Ihr das Gerät mit Alexa oder dem Google Assisstant koppeln, um dem Roomba Combo j7+ verbal Anweisungen zu geben. Alles in allem bekommt Ihr einen soliden Saugroboter mit Wischfunktion zum Bestpreis. Der bisherige Tiefstpreis lag bereits einige Male bei 799,00 Euro. So günstig wie aktuell war der Roomba Combo j7+ noch nie.

Ihr seid Euch noch unsicher? Dann schaut gerne hier rein: die besten Saugroboter mit Wischfunktion im Test

Affiliate Angebot iRobot Roomba Combo j7+

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Deal für Euch spannend? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.