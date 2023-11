Wie ist Euer Verhältnis zur Arbeit? In Deutschland könnte es besser sein

Was sind die wichtigsten Beziehungen in Eurem Leben? Die naheliegende Antwort ist natürlich Freunde und Familie, Ehepartner und Partner. Manche würden sogar ihr Haustier nennen.

Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Eure Beziehung zu Eurem Job eine der wichtigsten in Eurem Leben sein könnte? Schließlich verbringt ihr wahrscheinlich die meiste Zeit an Eurem (virtuellen oder anderen) Arbeitsplatz; er ist die Quelle Eures Einkommens, die Quelle Eures Stresses und Eurer Triumphe – die Liste ist endlos.

Es lässt sich nicht leugnen, dass er ein wichtiger Teil Eures Lebens ist, und eine neue Studie von HP fordert uns auf, ihn auch so zu pflegen und zu verwalten.

Die globale Studie bietet der Gesellschaft einen neuen Weg, um zu beobachten, zu messen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich Beschäftigte in verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt fühlen, was sie sich wünschen, warum sie sich nach befriedigenderen Arbeitserfahrungen sehnen und wie Unternehmen und ihre Führungskräfte sich anpassen müssen, um die wachsenden Erwartungen zu erfüllen.

Ungesunde Arbeitsbeziehungen

Es ist die erste Studie dieser Art, die eine neue Möglichkeit bietet, Arbeitnehmer:innen auf der ganzen Welt zu beobachten, zu messen und Einblicke zu gewinnen.

Dem Bericht zufolge haben nur 21 Prozent der Wissensarbeiter:innen in Deutschland eine "gesunde Beziehung zur Arbeit" und liegen damit weit unter dem weltweiten Durchschnitt von 27 Prozent.

Am niedrigsten ist der Wert in Japan, wo nur 5 Prozent der Menschen ein gutes Verhältnis zur Arbeit haben, während der höchste Wert bei den Menschen in Indien bei 50 Prozent liegt.

Wie jede andere Beziehung kann auch eine ungesunde Beziehung zur Arbeit der geistigen und körperlichen Gesundheit schaden. Sie kann sich negativ auf Produktivität, Moral und Engagement auswirken, ganz zu schweigen von der Mitarbeiterbindung.

Der Work-Relationship-Index von HP zeigt, dass Arbeitnehmer:innen in der heutigen Zeit bereit sind, weniger zu verdienen, wenn sie sicher sind, dass sie ihre Aufgabe lieben. Die Jahre der Pandemie haben gezeigt, wie wichtig die Kultur am Arbeitsplatz ist, und heute wollen die Beschäftigten in ihrer Rolle sie selbst sein.

Die Säulen einer guten Arbeitsbeziehung

Gesunde Arbeitsbeziehungen werden von sechs zentralen Faktoren angetrieben; das Wissen und die Einsicht in diese Säulen können Einzelpersonen, Teams und Führungskräfte in die Lage versetzen, eine bessere Beziehung zur Arbeit aufzubauen.

Erfüllung

Erfüllung am Arbeitsplatz entsteht durch Sinn, Bedeutung und Befähigung von Einzelpersonen und Teams

Fertigkeiten

Das Selbstvertrauen wächst, wenn man die Begeisterung der Mitarbeiter:innen für das Erlernen neuer Fähigkeiten nutzt und ihnen die entsprechenden Möglichkeiten und Ressourcen zur Verfügung stellt.

Führungsqualitäten

Einfühlungsvermögen und emotionale Bindung seitens der Verantwortlichen sind nachweislich effektiver als ein disziplinarischer Ansatz

Werkzeuge

Die richtige Technologie – modern, effizient und sich ständig weiterentwickelnd – fördert das Engagement der Mitarbeiter:innen durch Begeisterung und Veränderung

Menschenzentriertheit

Wenn der Mensch im Mittelpunkt der Entscheidungen steht und nicht der Profit, fühlen sich die Mitarbeiter:innen wertgeschätzt und motiviert.

Arbeitsbereich

Flexibilität in Bezug auf Arbeitsort und -zeit, die durch nahtlose Übergänge zwischen den Medien ermöglicht wird, fördert Vertrauen und Zufriedenheit sowie eine gesunde Work-Life-Balance für alle.

