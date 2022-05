StarMobile Deal: Nintendo Switch OLED zum absoluten Bestpreis

An alle Gamer, hier ist ein Artikel für Euch! Wir haben einen Deal von StarMobile für Euch, der es in sich hat. Ihr bekommt hier eine Nintendo Switch OLED mit dem "o2 Data M"-Tarif für gerade einmal 19,99 Euro im Monat. Zusätzlich bekommt Ihr die gesamte Anschlussgebühr in Höhe von 49,99 Euro erstattet und die Konsole ist sofort lieferbar. Klingt interessant? Dann haben wir hier den Tarif-Check für Euch.

Im heutigen Check haben wir zwei Besonderheiten für Euch. Zum einen den o2 Data M Tarif und zum anderen dreht sich alles um die Nintendo Switch OLED. Der Datentarif beinhaltet hierbei ein Datenvolumen von 20 GB und verfügt über eine Bandbreite von maximal 300 MBit/s im Download. Allerdings sind Telefonate und SMS verschicken nicht möglich, da es sich hierbei um einen Tarif speziell für die Switch beziehungsweise Tablets handelt.

Bei der Konsole handelt es sich um eine Nintendo Switch OLED. Die neueste Auflage nutzt dabei, wie der Name es vermuten lässt, ein sieben Zoll großes OLED-Panel. Durch das verbesserte Panel und die höhere Auflösung sind die Spiele im Handheld-Modus deutlich schöner anzusehen. Darüber hinaus ist ein 4.310 mAh starker Akku verbaut, mit dem Ihr unterwegs bis zu 9 Stunden am Stück die Geschichte von Link oder die Abenteuer von Mario miterleben könnt.

Top-Grafik auf dem OLED-Panel, auch bei den Abenteuern von Samus Aran! / © ComputerBild

Natürlich könnt Ihr die Konsole auch stationär nutzen, allerdings habt Ihr bei diesem Angebot bereits den passenden Datentarif, also warum solltet Ihr das nicht bei der nächsten Zugreise ausnutzen? Mehr zur Konsole erfahrt Ihr natürlich in unserem Test zur Nintendo Switch!

Lohnt sich das Nintendo-Bundle von StarMobile?

Ihr zahlt für das gesamte Bundle 19,99 Euro im Monat. Zusätzlich kommt eine Zuzahlung von 89,95 Euro für die Konsole und eine Anschlussgebühr über 49,99 Euro. Diese wird Euch allerdings von StarMobile erlassen, sobald Ihr die erste Rechnung des neuen Vertrages hochladet. Schauen wir uns das Angebot einmal in der Übersicht an.

Übersicht zum Nintendo-Bundle Eigenschaft Nintendo Switch + o2 Data M Datenvolumen 20 GB Bandbreite Max. 300 MBit/s 5G? Ja Allnet-Flat? Nein, keine Telefonie möglich Monatliche Kosten 19,99 Euro Einmalige Kosten 89,95 Euro Anschlussgebühr 49,99 Euro (wird nach einem Monat erstattet) Mindestlaufzeit 24 Monate Gesamtkosten 569,71 Euro Zum Angebot

Die Konsole kostet laut unseren Preisvergleichen aktuell rund 350 Euro. Entscheidend ist nun, dass der Tarif bei o2 bereits 19,99 Euro kostet. Dadurch zahlt Ihr effektiv nur den einmaligen Gerätepreis für die Nintendo Switch OLED. Insgesamt sieht die Sache allerdings etwas anders aus. Benötigt Ihr also keinen Tarif, ist der Deal lediglich eine recht teure Finanzierung für eine Gaming-Konsole.

Wenn Ihr allerdings sowieso viel unterwegs seid und gerne Games wie Super Mario, The Legend of Zelda oder Pokémon spielt, ist ein Datentarif unerlässlich, um die Nintendo Switch in vollem Umfang nutzen zu können. Dadurch würdet Ihr unter Umständen deutlich mehr zahlen, wenn Ihr Euch beide Artikel einzeln kaufen würdet. Dementsprechend ist der Deal wirklich interessant. Solltet Ihr den Tarif nicht für die Switch benötigen, könnt Ihr diesen übrigens auch in Eurem Tablet nutzen.

Was haltet Ihr von dem Nintendo-Bundle? Sind solche Angebote interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!