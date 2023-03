Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Werde mit NextPit zum Krypto-Trader!

Wenn es eine Sache in der App-Welt gibt, dann ist es die, wie aufregend es werden kann, wenn jede Woche eine andere App veröffentlicht wird. Diese Woche könnt Ihr Euch an Handzeichnungen versuchen oder mit Stuffo, einem Roboter, der auf einem Planeten voller Rätsel lebt, Puzzles lösen. Das Spiel macht süchtig, denn Ihr müsst Euch durch alle 65 Level arbeiten und Kisten verschieben, um das Level zu verlassen. Egal, ob Ihr ein langes, gemütliches Wochenende vor Euch habt oder vollgepackt mit Aktivitäten seid, diese Apps werden eure Smartphone-Nutzung mit Sicherheit bereichern. Erkundet mit uns die Top-5-Apps, die Ihr diese Woche mit unserer Empfehlung installieren könnt!

Dieser Artikel unterscheidet sich von unserer Ausgabe "Kostenlose Apps der Woche", die zweimal pro Woche erscheint. Wir lesen nicht nur über diese Apps, sondern testen sie gründlich, indem wir sie einzeln herunterladen und installieren. Außerdem nehmen wir jede App genau unter die Lupe, um sicherzustellen, dass sie keine unerwünschten In-App-Käufe oder heimtückische Datenerfassungspraktiken enthält, die unsere Privatsphäre gefährden.

Dieser Artikel wird wöchentlich veröffentlicht. Ihr könnt also jederzeit in unseren vorherigen "Top 5 Apps"-Artikeln nachsehen, ob Ihr etwas verpasst habt. Diese Woche werden wir Euch ein rührendes Spiel in einer zerstörten Welt vorstellen, das Ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Hier sind nun also unsere Top-5-Tipps für diese Woche!

Soundclub (Android und iOS)

Jetzt, wo die Abriegelungen auf der ganzen Welt praktisch vorbei sind, ist es an der Zeit, in die Sonne zu gehen und zu feiern, als wäre es...na ja, 1999? Soundclub ist eine App, mit der Ihr über 5.000 Musikfestivals und 1,2 Millionen Künstler:innen auf der ganzen Welt entdecken könnt. Mit anderen Worten, es ist eine App für Musikfestivals, mit der Ihr u.a. Tickets kaufen, Bewertungen lesen und abgeben, als auch das kommende Line-up einsehen könnt.

Alle Informationen in Soundclub werden in Echtzeit aktualisiert und Ihr könnt alle Musikfestival-Informationen auf einen Blick filtern und anzeigen. Natürlich müsst Ihr Euch zunächst mit einem Konto anmelden, Eure Vorlieben angeben und bekommt dann eine Liste mit Künstlern und deren anstehende Konzerte angezeigt. Wenn Ihr auf den Künstler oder die Künstlerin tippt, werden unten sogar seine oder ihre Spotify-Titel angezeigt – ich find's klasse!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto: Erforderlich

Soundclub zeigt Euch eine Liste von Künstlern und ihren kommenden Konzerten in einem übersichtlichen Format. / © NextPit

Ladet Soundclub aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Wacom Notes (Android)

"Oh nein, nicht schon wieder eine Notiz-App!" Hört mir erst einmal zu, bevor Ihr das hier einfach überspringt. Wie Ihr wisst, ist Wacom einer der bekanntesten Akteure in der Tablet- und Inkspace-Branche. Braucht Ihr wirklich eine weitere Notiz-App? Wacom-Fans und alle, die neugierig sind und sich das Galaxy S23 Ultra nicht leisten können, können sich Wacom Notes holen, das speziell für handschriftliche Notizen entwickelt wurde.

Sie unterstützt sogar Chromebooks, was sie zu einer nützlichen App für den Bildungsbereich macht. Wenn Ihr Euch für ein Benutzerkonto anmeldet, gibt es außerdem einen Notiz-zu-Text-Konverter, der alles zum leichteren späteren Bearbeiten in getippten Text umwandelt. Diese Funktion hat gut funktioniert, auch wenn ich dachte, ich hätte mein Bestes getan, um das handschriftliche Rezept eines Arztes nachzuahmen. Die App ist einfach und funktional, also erwarte nicht mehr als das.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Von einfachen Schnörkeln bis zu ausgefeilten Notizen - mit Wacom Notes kannst Ihr alles machen. / © NextPit

Ladet Wacom Notes aus dem Google Play Store herunter.

Crypto Hub (Android)

Kryptowährungen waren früher der Renner, weil alle in etwas investierten wollten, das so unfassbar und schwer zu verstehen war. Es hat sicherlich viele Hochs erlebt, während viele andere ihre Ersparnisse im großen Krypto-Crash des letzten Jahres in Rauch aufgehen sahen. Wenn Ihr jedoch noch Interesse an Investitionen im Krypto-Geschäft habt, dann könnte Crypto Hub eine gute Hilfe sein.

Hierbei handelt es sich um eine App, die alle interessanten Kryptowährungen auflistet. Wollt Ihr wissen, welche Anlage sich in letzter Zeit besser entwickelt hat? Ganz einfach, vergleicht zwei verschiedene Kryptowährungen mit einem einzigen Wisch, wobei ebenfalls der Wechselkurs angezeigt wird.

Genau wie eine Aktien-App, bietet Crypto Hub auch einen Krypto-Preis-Tracker, mit dem Ihr Eure Investitionen im Auge behalten könnt. Zusätzlich zu den Statistiken gibt es auch ein Glossar, in dem Ihr mehr über Kryptowährungen erfahren könnt. Selbst für einen Krypto-Neuling wie mich war die Bedienung der App dank des übersichtlichen Layouts und der akkurat angezeigten Informationen extrem einfach. Wenn Ihr weitere Funktionen freischalten wollt, könnt Ihr ein Abonnement abschließen, aber die kostenlose Version ist für einen Anfänger in der Szene mehr als ausreichend.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja ($0,99/Monat - $6,99/Jahr) / Konto: Erforderlich

Wollt Ihr Eure Kryptowährungsinvestitionen im Auge behalten? Mit dieser App könnt Ihr es schaffen. / © NextPit

Crypto Hub aus dem Google Play Store herunterladen.

Zedge (Android & iOS)

Bei Android dreht sich alles um Individualisierung, also gibt es hier auch eine App, die auch iOS-Nutzern einen Einblick in Android gewährt. Zedge ist eine App für Hintergrundbilder, Klingeltöne, Benachrichtigungstöne und Alarmtöne, die Dir die Tür zu einer ganz neuen Welt der Anpassungsmöglichkeiten öffnet, um Euer Smartphone so zu gestalten, dass es wirklich zu Euch passt.

Schließlich wollt Ihr nicht, dass der Startbildschirm Eures Smartphones und das Layout der Icons und Widgets so aussehen wie bei 99,99 % der Anderen da draußen, oder? Außerdem bietet Zedge gelegentlich Werbeartikel an, mit denen Ihr Euer Smartphone passend zur Jahreszeit gestalten könnt, sei es zu Halloween, Weihnachten oder dem anstehenden Osterfest.

Wenn Ihr keine Lust auf überall auftauchende In-App-Käufe und Werbung habt, dann ist Zedge tatsächlich nichts für Euch. Denn hier müsst Ihr Euch entscheiden, ob Ihr einen neuen Look für euer Smartphone haben oder gelegentlich durch eine werbebehaftete Oberfläche wühlen wollt. Der Kompromiss ist für manche fast schon ein Selbstläufer, oder? Um Premium-Inhalte zu erhalten, müsst Ihr etwas Geld ausgeben, aber warum probiert Ihr nicht die 7-tägige Testversion aus und schaut, ob sie zu Euch passt?

Preis: Kostenlos /Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Halte Euer Smartphone mit Zedge frisch. / © NextPit

Zedge aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunterladen.

Stuffo The Puzzle Bot (Android & iOS)

Habt Ihr diese Woche Lust, Euer Gehirn zu ärgern? Warum nicht auf eine niedliche Art und Weise mit Stuffo The Puzzle Bot! Dieses süße Spiel erinnert mit seiner stark verpixelten Grafik an die frühen 90er-Jahre. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Stuffo, einem Puzzle-Bot, der vom Aussterben bedroht ist.

Stuffo lebt auf einem Planeten, auf dem es viele Rätsel zu lösen gibt. Die Steuerung ist einfach und reaktionsschnell, und das ganze Game ist sehr einfach und ohne steile Lernkurve zu spielen. Natürlich wird auch Stillstand in dem Spiel aufkommen. Aber wenn Ihr Stuffo dann ein wenig in Ruhe lasst und später wieder einsteigt, werdet Ihr höchstwahrscheinlich erneut weiterkommen.

Die Rätsel werden gelöst, indem Ihr auf unterschiedlich große Blöcke klettert, sie schiebt und teleportiert, damit Ihr das Level verlassen könnt. Der Entwickler hat bisher 65 Level entwickelt, und es ist in Zukunft geplant, weitere hinzuzufügen. Die Downtempo-Beats im Original-Soundtrack sind meiner Meinung nach unheimlich beruhigend.