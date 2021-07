Top 5 Apps der Woche: Must-Have-Apps für iOS und Android

Wie an jedem Wochenende machen wir es uns auf NextPit gemütlich und reden über die fünf besten Apps der Woche! Dabei suche ich Euch immer Mobile Games, WTF-Apps und weitere Perlen heraus. Diese Woche könnt Ihr Euch auf ein beruhigendes Mobile Game und einen cleveren Taschenrechner freuen.

Die Oberfläche ist etwas unübersichtlich und die App, die von einem einzelnen Freiberufler entwickelt wurde und sich noch im Early Access befindet, weist einige Bugs auf. Aber für die Mathematiker:innen unter Euch wird es vielleicht nützlich sein. Auf jeden Fall waren die etwa vierzig Kommentare im Reddit-Beitrag, in dem ich SheetCalc gefunden habe, alle positiv und lobten das originelle Konzept der App

Ich glaube ganz aufrichtig, und das soll keine Beleidigung sein, dass meine Inkompetenz und intellektuelle Blockade in Mathematik wissenschaftlich als eine Behinderung bezeichnet werden könnte. Selbst bei einem leichten Test, der eher mit einer Textaufgabe vergleichbar war, habe ich eine 5 bekommen.

Jede Woche suche ich für Euch Apps heraus, die eben keine Datenfallen oder voll von Mikrotransaktionen sind! Dabei schaue ich mich natürlich selbst im Google Play Store und im AppStore um. Habt Ihr aber Tipps für mich, sind diese immer herzlich willkommen! Schreibt sie einfach in die Kommentare unter diesem Artikel.

Ich habe das Spiel gerade erst heruntergeladen, aber ich bin bereits von dem ultra-beruhigenden Soundtrack und der Wärme des Universums mit seiner Low-Poly-Grafik verführt. Das einfache Gameplay und der begrenzte Schwierigkeitsgrad machen Embracelet zu einem umfangreichen Abenteuerspiel, das sich perfekt zum Entspannen an einem Sommerwochenende im Regen eignet.

Embracelet ist ein Abenteuerspiel, das Euch in die Rolle von Jesper versetzt, einem norwegischen Teenager, der bei seiner Mutter lebt. Eines Tages bekommt er von seinem Großvater aus einer kleinen Fischergemeinde im Norden ein altes Armband geschenkt. Dieses Armband hat Kräfte ... seltsame und mysteriöse Kräfte.

Aber es ist schon günstiger als die Notizbücher oder Ordner, in denen ich als Teenager alle meine Lesekarten aufbewahrt habe.

Bookmory ist eine Anwendung, die ich als ein erweitertes Lesezeichen beschreiben würde. Ihr könnt nach einem Buch suchen, das Ihr lesen wollt oder gerade lest, und Lesezeichen mit Notizen erstellen, um Auszüge entweder handschriftlich oder über Eure Kamera festzuhalten.

Ihr könnt auch den Text eines Fotos scannen, um ihn zu extrahieren. Die Anwendung befindet sich noch in der Beta-Phase, und ich finde die Berechtigung, die für den Zugriff auf die auf dem Bildschirm angezeigten Inhalte (für die schwebende Schaltfläche) erforderlich ist, wirklich ein wenig aufdringlich.

Ich persönlich habe noch keine kostenlose Anwendung gefunden, die so umfangreich und vor allem ohne jegliche Gegenleistung (keine Werbung oder In-App-Käufe) daherkommt.

Ich finde den Editor sehr umfangreich und es gibt die Möglichkeit, Links, Fotos, Videos oder Sprachnotizen hinzuzufügen. Die Oberfläche ist sauber und intuitiv. Quillnote erlaubt Euch zudem, Eure Notizen als Zip-Datei zu exportieren, um sie aufzubewahren. Und die App bietet eine Synchronisation an (optional und bislang erst in der Beta-Version).

Ihr könnt Euch das Spiel im Google Play Store oder im Apple App Store kaufen.

Was haltet Ihr von der Auswahl diese Woche? Habt Ihr schon eine oder mehrere der Apps ausprobieren können? Teilt es mir in den Kommentaren mit und ich gehe auf Eure Wünsche und Kritik in der nächsten Ausgabe der Top 5 Apps ein!