Twitter/X erlaubt offiziell Verbreitung von Erotik und Pornografie

Bitte kennzeichnen

Ein generelles Verbot sogenannter NSFW-Inhalte (Not Safe For Work) gab es im Grunde nicht. Die Nutzungsbestimmungen trafen schlicht keine eindeutige Aussage zu dem Thema. Trotzdem machte sich die Plattform nicht gerade einen Namen damit, ein Tummelplatz für Freunde nackter Tatsachen zu sein, obwohl diese bei genauem Hinschauen durchaus auch ihren Platz hatten.



Inzwischen sind die Plattform-Regeln aber angepasst worden und nicht jugendfreie Inhalte haben einen klar formulierten Rahmen gefunden. "Du darfst in gegenseitigem Einvernehmen produzierte und verbreitete Darstellungen von nicht jugendfreier Nacktheit oder sexuellem Verhalten teilen, sofern diese Inhalte angemessen gekennzeichnet und nicht besonders hervorgehoben sind", heißt es nun.

Die Kennzeichnung kann auf zwei Wegen erfolgen. Entweder gibt man direkt beim Posten eines Beitrages in den Einstellungen an, dass es sich um NSFW-Content handelt, oder aber - wenn entsprechende Inhalte den Schwerpunkt der eigenen Veröffentlichungen bilden - kann man auch den eigenen Kanal grundsätzlich entsprechend kennzeichnen, sodass automatisch alle Beiträge gekennzeichnet sind und man nicht versehentlich ein Posting vergisst.

Problem der Alters-Verifikation

Die Reichweite dieser Inhalte ist dann recht eingeschränkt. Minderjährigen Nutzern werden sie nicht angezeigt. Aber auch User, die bereits 18 oder älter sind, bekommen sie nicht zu sehen, wenn sie ihr Geburtsdatum nicht im Profil angegeben haben. Es kommt also darauf an, gegenüber Twitter/X zu versichern, dass man in einem entsprechenden Alter ist.



Das allerdings dürfte hierzulande laut den rechtlichen Vorgaben nicht ausreichen. Die Gesetzeslage sieht vor, dass pornografische Inhalte nur Personen zugänglich gemacht werden dürfen, die einen ordentlichen Altersnachweis vorbringen können. Das würde also bedeuten, dass man für eine entsprechende Freischaltung des Accounts etwa ein Video-Ident-Verfahren absolvieren oder sich mit den Online-Funktionen des Personalausweises anmelden muss. Wenn die Plattform sich also damit zufriedengibt, dass der User ein beliebig hinreichendes Geburtsdatum angibt, könnte auch in dem Bereich juristischer Ärger auf das Social Network zukommen.

Zusammenfassung