Statt 200 Euro: Vollwertiger Akkusauger kostet jetzt keine 60 Euro mehr

Bei Otto gibt es derzeit den Akku-Handstaubsauger VC2101 von Juskys im Angebot. Normalerweise kostet dieses Modell 199,99 Euro, doch aktuell hat der Versandhändler den Preis um satte 71 Prozent gesenkt. Das bedeutet: Ihr zahlt nur noch 58,99 Euro für den praktischen Haushaltshelfer! Und der Versand ist ebenfalls kostenfrei. Wir machen den Deal-Check.

Akkusauger für unter 60 Euro: Das wird Euch hier geboten

Der kabellose Staubsauger eignet sich sowohl für die Reinigung von Fußböden als auch für Möbel. Und auch den Innenraum Eures Autos könnt Ihr mit dem Gerät schnell von Krümeln und anderen Verschmutzungen befreien. Mit einem Klick lässt sich das Handgerät vom Saugrohr trennen, sodass Ihr beim Saubermachen besonders flexibel seid. Für schwer erreichbare Stellen und glatte Oberflächen sind im Lieferumfang außerdem eine Bodendüse, eine Fugendüse und eine Bürstendüse enthalten. Platzsparend verstauen könnt Ihr den Akkusauger in der mitgelieferten Wandhalterung.

Der Staubsauger bietet drei Leistungsstufen, mit denen Ihr eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten erreicht. Zwar müsst Ihr hier auf Extras wie ein Display verzichten, aber dafür ist der Akkusauger auf das Wesentliche reduziert. Eine LED-Leuchte informiert Euch etwa über den Ladestand und ein Frontlicht hilft dabei, Schmutz auch bei schlechter Beleuchtung zu erkennen. Funktionen wie eine automatische Schmutzerkennung oder spezielle Reinigungsunterstützungen gibt es nicht – aber mal ehrlich: Diese Features sind meist nicht unbedingt notwendig.

Mit einer Motorleistung von 150 Watt saugt der Akkusauger effektiv, und der Schmutz wird in einem beutellosen 0,8-Liter-Behälter gesammelt. Das erspart Euch Folgekosten und reduziert gleichzeitig den Müll. Der Sauger ist in vier Farbvarianten erhältlich: Grau/Gold, Grau/Grün, Grau/Rot und Schwarz.

71 Prozent Rabatt bei Otto

Ursprünglich kostete der Akkusauger 199,99 Euro. Doch jetzt hat Otto den Preis um beeindruckende 71 Prozent gesenkt und bietet ihn für nur 58,99 Euro an – und das bei kostenfreiem Versand! Ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt zudem: Das ist nicht nur der beste Preis im Netz, sondern auch der beste Preis überhaupt. Allerdings könnt Ihr das Gerät bei Amazon momentan zum gleichen Preis bekommen. Wenn Ihr also einen einfachen Akkusauger ohne unnötigen technischen Schnickschnack sucht, könnte dieses Modell genau das Richtige für Euch sein.

Was meint Ihr: Reicht Euch der Schnäppchen-Sauger oder soll es doch lieber ein Modell von Dyson, Vorwerk und Co. sein? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.