VR-Brillen sind längst keine kleinen Spielereien mit schlechter Grafik und nervigem Kabelsalat mehr. Die Geräte lassen Euch immersiv in virtuelle Welten eintauchen und somit die Sterne in all ihrem Glanz beobachten oder als Batman das Verbrechen in Gotham City bekämpfen. Leider kosten VR-Headsets recht viel, wodurch Einsteigermodelle richtig spannend sind. Noch besser ist es dann, wenn einer der größten Hersteller, nämlich Meta, genau diese Modelle noch einmal im Preis reduziert. Die Meta Quest 3S gibt es dadurch in der 256-GB-Version zum bisherigen Bestpreis.

Meta Quest 3S: Perfekt für den Einstieg

Bei der Meta Quest 3S handelt es sich nicht nur um eine VR-Brille, sondern um ein All-in-One-Headset. Bedeutet, dass Ihr nicht nur das Bild seht, sondern auch den Sound direkt mitkriegt, ohne Euch über Lautsprecher oder Kopfhörer zu versorgen. Im Vergleich zur Meta Quest 2 hat der Hersteller die Controller verbessert und das Design etwas angepasst, damit sie besser in der Hand liegen. Außerdem bietet die 3S, wie auch die teurere Meta Quest 3, ein gutes Passthrough mit Mixed Reality.

Mit einem Gewicht von 515 Gramm bemerkt Ihr das Gerät zwar, allerdings solltet Ihr davon keinen kaputten Rücken bekommen. Die nötige Leistung bringt ein Snapdragon XR2 Gen 2, der mit 8 GB RAM aufwartet. Die Linsen bieten eine Auflösung in HD mit 1.832 x 1.920 Pixeln pro Auge. Damit liegt die Pixeldichte bei 773 ppi. Damit liegt sie zwar deutlich unter dem Wert der Quest 3, was den meisten Augen jedoch nicht wirklich auffällt. Schön ist auch, dass der Akku für rund 2 Stunden Gaming durchhält, bevor Ihr ihn über den USB-C-Port wieder aufladen müsst.

Meta Quest 3S zum Bestpreis – Lohnt sich das?

Mit einem regulären Preis von 439,99 Euro ist das Einsteigermodell ohnehin schon deutlich günstiger, als die Meta Quest 3 (Test). Allerdings zahlt Ihr bei MediaMarkt und Amazon gerade nur 389 Euro*. Dadurch fällt der Preis auf ein neues Tief. Beide Händler verlangen zudem keine Versandkosten. Denn auch andere Shops, wie Otto oder Alternate haben die Meta Quest 3S im Angebot. Allerdings fallen hier 5,95 Euro beziehungsweise 9,99 Euro Versand zusätzlich an.

Der nächstbeste Preis im Netz findet sich dann bei CoolBlue. Allerdings verlangt der Online-Shop bereits 435 Euro für das VR-Headset. Auch im direkten Vergleich zum Geschwistermodell fällt auf, dass Ihr hier ein ziemliches Schnäppchen erwischt. Denn die Meta Quest 3 kostet mindestens 529 Euro – in der 128-GB-Variante. Dieser Aufpreis wird unter anderem der 4K-Auflösung zugeschrieben. Denn beide Brillen nutzen dasselbe SoC und können von einer identischen Leistung profitieren.

Bessere Auflösung aber auch deutlich teurer: Die Meta Quest 3. / © nextpit

Im Lieferumfang von MediaMarkt und Amazon befindet sich neben der nötigen Hardware auch das Spiel Batman: Arkham Shadow und ein dreimonatiges Probeabonnement für Meta Quest+. Wolltet Ihr also schon immer einmal in die VR-Welt eintauchen oder habt auf ein gutes Angebot zur Meta Quest 3S gewartet, ist jetzt Eure Zeit gekommen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Meta Quest 3S interessant für Euch? Lasst es uns wissen!