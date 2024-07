Sucht Ihr nach Möglichkeiten, Euch aus dem Facebook Messenger abzumelden? So trivial es auch klingen mag, Facebook hat das Abmelden aus der Messenger-App erschwert. Zum Glück können wir Euch helfen, dieses lästige Problem zu lösen. Lest weiter, um herauszufinden, wie Ihr Euch auf Android, iPhone oder von Eurem Computer aus beim Facebook Messenger abmeldet.

So meldet Ihr Euch vom Messenger auf dem Handy ab

Es gibt zwei Methoden, sich aus der Facebook-Messenger-App abzumelden: Meldet Euch aus der Messenger-Sitzung im Facebook-Web ab oder löscht die Daten der Messenger-App in den Einstellungen Eures Geräts. Das erste Verfahren funktioniert sowohl auf dem iPhone als auch auf Android-Geräten, während das zweite nur für die Android-Version der Messenger-App verfügbar ist.

Schauen wir uns nun die einzelnen Schritte an.

Messenger-Konto aus dem Facebook-Web abmelden (Android- und iPhone)

Da Meta versucht hat, die Nutzung des Messengers für Nutzer:innen mit einem Facebook-Konto (aktiv oder nicht) einzuschränken, müsst Ihr Euch jetzt über das Kontocenter Eures Facebook-Kontos abmelden.

Derzeit ist es für iOS-Nutzer:innen nur möglich, sich über die Browser-Version von Facebook abzumelden. Dies wird auch für Android unterstützt, aber es gibt einen alternativen Weg, den wir unten zeigen.

Befolgt auf Eurem iPhone oder in Eurem Android-Browser die folgenden Schritte, um Euch aus der Messenger-Anwendung abzumelden:

Öffnet Euren Browser und geht zu facebook.com. Loggt Euch in Euer Konto ein, das mit dem Messenger verbunden ist. Tippt auf ≡ in der rechten oberen Ecke und wählt Einstellungen. Findet und tippt im Kontocenter auf Mehr sehen. Wählt in der Kontenübersicht Passwort und Sicherheit. Wählt das Konto aus, das mit Eurem Messenger verbunden ist. Scrollt und tippt auf Geräte auswählen, um Euch abzumelden. Wählt das Gerät aus, auf dem Euer Messenger angemeldet ist. Tippt auf Abmelden und bestätigt das dann.

Die Abmeldung Eures Messenger-Kontos erfolgt jetzt über die Kontenübersicht im Web. / © nextpit

Ihr könnt auch direkt zu Schritt 5 gehen, indem Ihr accountscenter.facebook.com in Eurem Browser aufruft. Gebt einfach das Meta-Konto ein, mit dem Euer Messenger verknüpft ist.

Ihr könnt auch direkt zu accountscenter.facebook.com gehen und die Schritte 1 bis 4 überspringen, wenn Ihr Euren Messenger auf Eurem Android oder iPhone ausloggt. / © nextpit

Messenger durch Löschen der App-Daten in den Einstellungen abmelden (nur Android)

Um Euch aus dem Facebook Messenger abzumelden, müsst Ihr in die Einstellungen Eures Android-Geräts gehen.

Schließt die App, wenn Ihr sie geöffnet habt, und entfernt sie aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps, sonst funktioniert dieser Trick nicht. Öffnet die App Einstellungen Wählt die Option Apps Tippt auf Alle Apps anzeigen Wählt die Messenger-App aus Tippt auf Speicher & Cache Nach dem Öffnen wählt Ihr Speicher löschen Es sollte auch eine Option Cache löschen geben, die Ihr ebenfalls auswählen solltet.

Wenn Ihr den Messenger jetzt wieder in Eurer App-Schublade öffnet, solltet Ihr sehen, dass Ihr nicht automatisch angemeldet werdet.

Beachtet, dass dieser kleine Trick alle Daten löscht, die Eure Messenger-Anwendung gespeichert hatte: Sie wird also in einen frisch installierten Zustand zurückversetzt. Aber wie wir bereits erwähnt haben, "merkt" sich die Anwendung Euer Facebook-Konto. Wenn Ihr nicht wollt, dass auch Euer Konto hier angezeigt wird, müsst Ihr denselben Schritt wiederholen. Diesmal aber über die Haupt-App von Facebook.

Wenn Ihr die Daten im Messenger löscht, meldet Ihr Euch auch aus der App ab. / © NextPit

So meldet Ihr Euch vom Computer aus beim Messenger ab

Ihr könnt Euch von der Facebook-Website aus bei den iOS- oder Android-Messenger-Apps abmelden. Das geht von Eurem PC oder Laptop aus, ähnlich wie bei der ersten Methode.

Geht im Browser Eures Computers auf accountscenter.facebook.com. Wählt Passwort und Sicherheit. Wählt im Menü auf der rechten Seite aus, wo Ihr Euch einloggt. Wählt das Konto aus, in dem Euer Messenger angemeldet ist. Wählt Geräte zum Abmelden auswählen. Setzt ein Häkchen in das Kästchen des Geräts, das Ihr abmelden möchtet. Tippt auf Abmelden und bestätigt.

Ihr könnt Euch auch von Eurem Messenger-Konto auf Android oder iPhone abmelden, indem Ihr den Browser Eures Computers aufruft und dann in den Einstellungen auf Kontencenter tippt. / © nextpit

Diese Umgehungsmethoden können etwas nervig sein, aber sie funktionieren. Facebook scheint nicht daran interessiert zu sein, die Situation zu verbessern. Wenn Ihr von Facebook im Allgemeinen genervt seid, solltet Ihr vielleicht in Erwägung ziehen, Facebook den Laufpass zu geben und Euch nach Alternativen umzusehen.

Wie Ihr Euch vom Facebook-Konto abmeldet

Falls Ihr etwas Konkreteres sucht, um Euch von Facebook abzumelden, gibt es dazu mehrere Optionen, je nachdem, von wo Ihr auf Facebook zugreift.

Abmelden von Facebook auf dem Computer

Wenn Ihr hauptsächlich über einen Browser auf Facebook zugreift, müsst Ihr nur die folgenden Schritte ausführen, um Euch von Facebook abzumelden:

Öffnet Facebook Klickt in der rechten oberen Ecke auf den Abwärtspfeil und wählt die letzte Option: "Abmelden"

Ausloggen aus der Facebook-App unter iOS und Android

Wenn Ihr über die offizielle Facebook-App auf Facebook zugreift, sind die Schritte zum Abmelden aus der App ebenfalls ziemlich einfach.

Startet die Facebook-App Wählt den Menü-Button (≡) in der oberen rechten Ecke Scrollt bis ganz nach unten und wählt Abmelden

Wie Ihr Euch bei Facebook abmeldet, wenn Ihr Euer Smartphone verloren habt

Falls Ihr Euer Smartphone verloren habt und befürchtet, dass der Dieb oder die Person, die es gefunden hat, auf Eure privaten Daten zugreifen könnte, könnt Ihr Euch über Euren Computer aus der Ferne bei Facebook abmelden. Das geht dann so:

Öffnet Facebook auf Eurem Computer. Klickt auf diesen Link: https://www.facebook.com/settings?tab=mobile Klickt auf Handy verloren? In dem erscheinenden Dialogfeld klickt Ihr auf Am Handy abmelden.

Wenn Ihr auf der Suche nach etwas noch Drastischerem seid, gehen wir davon aus, dass Ihr eine vorübergehende Deaktivierung oder vielleicht etwas Dauerhafteres wie das Löschen Eures Facebook-Kontos wollt. Wir haben einen separaten Artikel, der sich mit demselben Thema befasst. Schau ihn dir bitte unter dem unten stehenden Link an.

Was haltet Ihr grundsätzlich von der Entscheidung Facebooks, den Messenger zu einer eigenen App zu machen? Ärgert es Euch, dass es keine einfache Möglichkeit gibt, sich abzumelden,beisielsweise in Form eines Abmelde-Buttons? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel wurde zuletzt im Juli 2024 aktualisiert. Ältere Kommentare wurden beibehalten, daher könnten einige von ihnen aus dem Zusammenhang gerissen sein.