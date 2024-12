Die Möglichkeiten der Bildbearbeitung sind schier unendlich. Von Farben über Bildrauschen und unreiner Haut bis hin zu Tiefenunschärfe lässt sich mit den Bordmitteln von Smartphones nahezu alles korrigieren. Bei einigen modernen Handys gibt es aber ein Feature, das noch einen Schritt weiter geht als alles bisher dagewesene. Wie die Funktion aussieht und wie Ihr sie bei Xiaomi-Smartphones nutzt, lest Ihr hier.

Farben zu korrigieren ist zumindest in einem gewissen Rahmen kein Problem – schließlich sind die Informationen ja mehr oder weniger auf dem Bild vorhanden. Andere Dinge lassen sich aber viel schwieriger reparieren, beispielsweise unscharfe Fotos oder Fotos, die mit einem falschen Bildausschnitt aufgenommen wurden. Für genau letzteres hat Xiaomi aber eine Lösung an Bord. In HyperOS (Test) gibt es eine KI-Funktion namens Extension AI, mit der Ihr Eure Fotos nachträglich vergrößern könnt.

Xiaomi Extension AI macht kleine Fotos größer

Wenn Euer Xiaomi-Smartphone die Funktion unterstützt, müsst Ihr nichts aktivieren. Vielleicht müsst Ihr nur das Plug-In, das diese Funktion enthält, herunterladen. Dies könnt Ihr direkt in Eurer Fotogalerie tun, indem Ihr auf die Schaltfläche "Bearbeiten" unten rechts in der Symbolleiste unter Eurem ausgewählten Foto und dann auf "Plug-Ins verwalten" tippt.

Nach der Installation könnt Ihr Xiaomis KI-Erweiterung wie folgt nutzen:

Wählt ein Foto in Eurer Galerie aus, tippt unten rechts in der Symbolleiste auf die Schaltfläche "Bearbeiten". Tippt unten links auf "Beschneiden" und dann auf "KI-Erweiterung". Wählt alle oder einen Teil des Bildes aus, um es zu erweitern. Drückt auf "Start". Wartet ein paar Sekunden, um das Ergebnis zu sehen und Vorher und Nachher zu vergleichen.

Tippt unter dem gewünschten Foto auf den Edit-Button. © Xiaomi, Screenshot: nextpit Tippt nun auf Freistellen. © Xiaomi, Screenshot: nextpit Dort solltet Ihr jetzt links in der Werkzeugleiste einen Button finden, mit dem Ihr die KI-Erweiterung nutzen könnt. © Xiaomi, Screenshot: nextpit Wählt das gesamte Bild bzw. den gewünschten Ausschnitt, den Ihr vergrößern wollt. © Xiaomi, Screenshot: nextpit Drückt jetzt auf Start und wartet einige Sekunden, dann bekommt Ihr das Resultat präsentiert. © Xiaomi, Screenshot: nextpit

Die Ergebnisse sind sehr zufällig. Die KI erfindet natürlich alles, was um Euer ursprüngliches Fotos herum hinzukommt. Und das klappt je nach Szenario mal besser und mal schlechter. Besser klappt's insbesondere bei einfachen Szenen oder Landschaften. Aber gerade bei komplexen Motiven ist diese Art der Foto-"Montage" oft viel zu auffällig. Selbst wenn die KI etwas erfindet, das mit dem ursprünglichen Foto übereinstimmt, sieht man meistens beim zweiten Blick, dass das Ganze im Nachhinein hinzugefügt wurde.

Wählt den Rahmen nicht zu schmal, da die KI sonst nicht genügend Elemente hat, um das Bild zu erstellen und zu vergrößern. © Xiaomi, Screenshot: nextpit Die Ergebnisse sind selten beeindruckend und die „Fotomontage“ ist in der Regel gut erkennbar. © Xiaomi, Screenshot: nextpit Ich denke, man sollte hauptsächlich Fotos von Landschaften oder ziemlich offenen, nicht sehr komplexen Szenen verwenden, damit es gut funktioniert. © Xiaomi, Screenshot: nextpit Wenn Euer Smartphone nicht über ein Ultraweitwinkelobjektiv wie mein Xiaomi Mix Flip verfügt, kann dies helfen. © Xiaomi, Screenshot: nextpit

Was haltet Ihr von dieser KI-Erweiterungsfunktion in HyperOS? Habt Ihr sie bereits auf Eurem Xiaomi-Smartphone getestet? Denkt Ihr, dass Xiaomi in Sachen KI hinter Samsung oder Apple zurückbleibt?