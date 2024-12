Weihnachten ist vorbei, und 2025 rollt auf uns zu! So wie die Jahre an uns vorbeiziehen, so kommen und gehen auch Apps und Spiele auf unseren Smartphones. nextpit testet für Euch jede Woche fünf Apps und Spiele für Android und iOS vorstellen – von den Gaming-Geheimtipps bis zu trendigen KI-Apps: Wir haben alles für Euch.

Midnight Dice mag zwar wie jede App digital sein, bietet aber eine unheimlich lebensechte physikbasierte Engine. Eldrum: Black Dust ist ein textbasiertes Rollenspiel, bei dem Ihr viel Fantasie auffahren müsst, um Eure Welt zu gestalten. vidIQ für YouTube ist ein Video-SEO-Tool, das den Creators unter Euch helfen soll, die Aufrufe auf YouTube zu steigern.

Bei all den Informationen, die im Internet kursieren, ist es oft schwer zu erkennen, was echt ist und was nicht. Tortoise geht langsam mit Nachrichten um und bietet sorgfältig ausgewählte Berichte von Redakteuren. SoundTap schließlich ist eine App nur für Android, die den Lautstärketasten Eures Handys neues Leben einhaucht.

Falls Euch das alles nicht interessiert, dann schaut doch mal in unsere App-Schnäppchen rein. Hier präsentieren wir Euch jede Woche normalerweise kostenpflichtige Apps, die derzeit nur für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind. Schaut rein in unseren Artikel: Kostenlose Apps der Woche, der zweimal pro Woche aktualisiert wird.

Midnight Dice (Android & iOS)

Egal, ob Ihr ein erfahrener Stratege oder ein Gelegenheitsspieler seid, Midnight Dice holt Euch ab. Das aufregende Würfelspiel im Neon-Stil verbindet Strategie und Glück und wird nie langweilig. Worum geht's genau?

Grundsätzlich muss man sechs Würfel pro Runde werfen und versuchen, mit einer "1" und einer "4" eine hohe Punktzahl zu erreichen, wobei die restlichen Würfel zur Gesamtsumme beitragen. Mir gefällt die grafische Aufmachung, und das Spiel wird durch die anpassbaren Würfeloptionen, die lebendige Grafik und die Bestenliste bereichert. Die Physik ist ziemlich lebensecht.

Wenn Ihr alleine spielen wollt, ist das kein Problem – es gibt aber auch einen Multiplayer-Modus. So könnt Ihr Freunde herausfordern oder in Echtzeit weltweit gegeneinander antreten. Dieses Spiel erfordert eine ausgewogene Mischung aus klugen Entscheidungen, einer Portion Geschicklichkeit und natürlich auch ein Quäntchen Glück.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 12,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Ihr seid Fan von Würfelspielen? Dann solltet Ihr Midnight Dice auf jeden Fall ausprobieren, denn die eine neue Variante der klassischen Spielmechanik macht wirklich süchtig. Sei nur vorsichtig mit Eurem Geld in der App – es gibt nämlich auch In-App-Käufe.

Ladet Midnight Dice aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Tortoise (Android & iOS)

Heutzutage gibt es so viel "Lärm" im Internet, dass es schwierig sein kann, herauszufinden, was Nachrichten sind, was glaubwürdig ist und was gefälscht ist. Warum also nicht einen Schritt zurückgehen? Tortoise bietet einen einzigartigen Ansatz für den Journalismus, der sich auf durchdachte, tiefgehende Inhalte konzentriert, anstatt auf Eilmeldungen. Dazu gehören Features wie tägliche News-Briefings, investigative Podcasts und der Zugang zu Tortoises Archiv mit kuratierten Artikeln.

Ihr könnt Euren Stream dabei individuell gestalten, indem Ihr bestimmten Formaten oder Journalisten folgt. Die App selbst betont einen "Slow News"-Ansatz, der zum Nachdenken und zu einem tieferen Verständnis der aktuellen Ereignisse anregt. Der Download ist zwar kostenlos, aber für den vollen Zugriff ist ein Abonnement erforderlich. Wer also gerne liest, wer werbefreie Podcasts und tägliche Newsletter mag, für den sind die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen vielleicht besser geeignet, auch wenn diese ziemlich teuer sein können.

Insgesamt ist die App eher zum Lesen als zum Hören geeignet. Es gibt zwar eben auch Podcasts, aber die Audiosteuerung wirkt etwas klobig, vor allem, wenn Ihr im Auto sitzt und die App über Apple CarPlay oder Android Auto nutzt. Es bleibt zu hoffen, dass künftige Versionen die Benutzeroberfläche überarbeiten und sie insgesamt benutzerfreundlicher machen, egal ob beim Autofahren oder beim Hören eines Podcasts.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (6,99 € - 113,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Mit Tortoise könnt Ihr die Welt langsam, aber sicher im Auge behalten. / © nextpit

Ich würde Tortoise denjenigen empfehlen, die einen langsamen, reflektierten Journalismus schätzen, da es eine erfrischende Alternative zu den schnellen Mainstream-Nachrichtenplattformen bietet. Potenzielle Abonnenten sollten jedoch die Kosten und die Benutzeroberfläche bedenken, bevor sie sich festlegen.

Ladet Tortoise aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

vidIQ für YouTube (Android & iOS)

Wenn Ihr Inhalte erstellt, habt Ihr wahrscheinlich auch einen YouTube-Videokanal. Was, wenn Ihr diesen Kanal monetarisieren wollt? Keine Sorge, vidIQ für YouTube ist da, um zu helfen. Es macht Euch tolle Vorschläge und gibt Euch einen Überblick über die heißesten und meistgesuchten Keywords, damit Ihr Eure Inhalte auf diese Keywords abstimmen und planen könnt.

Eine Funktion, die ich besonders hervorheben möchte, sind die KI-gesteuerten täglichen Videoideen. Bedenkt, dass einige Nutzerinnen und Nutzer über Inkonsistenzen in der kostenlosen Version berichten, daher ist es vielleicht besser, ein Abonnement abzuschließen, wenn Ihr es ernst meint. Die benutzerfreundliche Oberfläche der App macht es einfach, Keywords zu finden und die Konkurrenz einzuschätzen, während erweiterte Funktionen wie SEO-Scoring und die Verfolgung von Konkurrenztrends für ernsthafte Creators gedacht sind.

Es macht nichts, wenn Ihr Anfänger seid und noch keine Abonnenten habt, denn die Tools sind einfach genug zu bedienen und zu verstehen, um Euren Kanal zu starten. Sobald Ihr angefangen habt, könnt Ihr Einblicke in Eure meistgesehenen Videos erhalten und von dort aus weitermachen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja ($8,99-$199,99) / Konto erforderlich: Ja

Vergrößert Euren YouTube-Kanal mit dieser App. / © nextpit

Insgesamt würde ich sagen, dass vidIQ ein wertvolles Tool ist, um Euren YouTube-Kanal zu vergrößern. Das volle Potenzial entfaltet die App aber erst mit einem kostenpflichtigen Abo. Wenn es euch mit der Erstellung von Inhalten ernst ist und euch die Abo-Kosten nicht stören, kann das aber eine gute Investition sein.

Ladet vidIQ für YouTube aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

SoundTap (nur Android)

Wenn Ihr das nächste Mal einen Blick auf die Lautstärketasten auf eurem Android-Smartphone werft, denkt einmal darüber nach. Die Buttons gehören nicht nur zu den wichtigsten Tasten auf jedem Gerät, sondern können noch viel mehr bewirken – mit der richtigen App. Diese App ist SoundTap. SoundTap ist eine innovative und minimalistische Android-App, mit der Ihr die Medienwiedergabe über die Lautstärketasten deines Geräts steuern könnt.

Was mir an dieser App gefällt, ist die einfache, werbefreie Benutzeroberfläche und die Open-Source-Basis. Die App erfordert keine Daten oder Kontoanmeldung von mir, um sie zu nutzen, was sie datenschutzfreundlich und leichtgewichtig macht, sodass sie auch auf viel älteren Handys funktioniert. Mit der Lautstärkeregelung kann ich Titel überspringen, Musik anhalten oder fortsetzen, indem ich die Lautstärketasten lang oder doppelt drücke.

Der Grad der Anpassung ist beeindruckend, denn ich kann die Tastenaktionen, die Dauer des langen Drückens und das haptische Feedback vollständig anpassen. Mir gefällt auch die integrierte Widget-Unterstützung, die einen einfachen Zugriff auf die Wiedergabesteuerung über den Startbildschirm ermöglicht. Natürlich haben die Entwickler auch an die Barrierefreiheit gedacht und unterstützen das helle, dunkle und Material-You-Design auf neueren Android-Geräten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Mit dieser App könnt Ihr das Potenzial der Lautstärketasten Eures Handys heben! / © nextpit

Was die Kompatibilität angeht, so funktioniert SoundTap mit beliebten Musik-Apps wie Spotify und YouTube Music. Das Beste daran ist, dass es nahtlos funktioniert, ohne dass Ihr eine Internetverbindung braucht. Bedenkt aber, dass sich diese App in erster Linie an Nutzer/innen richtet, die mit Musikwiedergabe zu tun haben, so dass sie für Nicht-Musiknutzer/innen vielleicht nicht interessant ist. Ich hatte etwas Mühe, die fortgeschrittenen Funktionen zu verstehen, aber nach einer Weile ergibt das schon alles Sinn.

Ladet SoundTap aus dem Google Play Store herunter.

Eldrum: Black Dust (Android & iOS)

Ich habe mich schon immer gefragt, ob es in modernen Spielen überhaupt noch Platz für Fantasie gibt, wenn die Entwickler alles für Euch erledigen. Eldrum: Black Dust scheint als fesselndes, textbasiertes Rollenspiel genau das Richtige zu sein. Ich fand die reichhaltige Geschichte, die rundenbasierten Kämpfe und das düstere Fantasy-Setting einzigartig, einfach weil es meine Vorstellungskraft anregt, alle Teile zusammenzufügen.

Es würde Dungeons & Dragons nicht gerecht werden, wenn ich sagen würde, dass dieses Spiel nicht von ihm inspiriert wurde, zusätzlich zu den speziellen Choose-Your-Own-Adventure-Büchern, die ich als Kind verschlungen habe. Ich finde es toll, dass jede Entscheidung eine große Auswirkung hat und die Erzählung in verschiedene Richtungen führt. Mit anderen Worten: Das Vorhandensein mehrerer möglicher Enden macht das Spiel aufgrund des Wiederspielbarkeitsfaktors zu etwas ganz Besonderem.

Es gibt verschiedene Bereiche im Spiel zu erkunden, von einer düsteren Wüstenstadt, die Euch in strategische Kämpfe verwickelt, bis hin zu einer reichhaltigen Atmosphäre, die durch stimmungsvolle Texte und Audios noch verstärkt wird. Wenn es noch etwas gibt, das man an diesem Spiel bewundern kann, dann ist es die Inklusivität für sehbehinderte Spieler/innen.

Preis: 8,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Ich kann sagen, dass Ihr Eldrum: Black Dust trotz des Preises eine Chance geben solltet, denn es ist ideal für Fans von erzählerischen RPGs und für alle, die tiefgehende, wiederholbare Erfahrungen suchen. Jeder, der eine Vorliebe für fesselnde Geschichten und moralische Entscheidungen hat, wird hier fündig.

Ladet Eldrum: Black Dust im Google Play Store und im Apple App Store herunter.

Auf ein wunderbares neues Jahr! Hoffentlich wird 2025 ein weiteres Jahr voller Freude, Spaß und guter Laune! Nächste Woche gibt es wieder eine neue Liste mit den Top 5 Apps der Woche.