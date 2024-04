Samsung Galaxy Watch: Universal-Gesten aktivieren & nutzen – so geht's

Das Software-Update auf One UI Watch 5 letztes Jahr brachte den Samsung-Galaxy-Smartwatches eine ganze Reihe an neuer Funktionen. Darunter befinden sich auch die universalen Gesten, die auch für mehr Barrierefreiheit sorgen. In diesem Leitfaden erklärt Euch nextpit, wie Ihr sie aktiviert und die verschiedenen Gesten benutzt.